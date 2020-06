Glickenhaus volgend jaar met twee hypercars naar Le Mans

Vanaf volgend seizoen worden de huidige LMP1-bolides vervangen door hypercars. In die klasse worden racewagens gemaakt op basis van bestaande bolides voor de openbare weg. Toyota kondigde eerder aan mee te doen, net als Aston Martin, maar dat merk heeft zich inmiddels teruggetrokken. Wel wordt het team van ByKolles nog in verband gebracht met een deelname. In 2022 wordt het veld aangevuld met de LMDh-klasse. De verbeterde LMP2-machines in die klasse gaan door middel van een Balance of Performance de strijd aan met de hypercars in het WEC en op Le Mans. Onder andere Porsche en McLaren hebben al aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn.

Het team van Glickenhaus is volgend jaar al present en heeft aangegeven helemaal klaar te zijn voor deze grote uitdaging. “We hebben de eerste windtunnel-tests afgerond, één daarvan in een van de beste windtunnels ter wereld uitgevoerd. We hebben al verschillende doelen behaald, nieuwe doelen gesteld en volgende maand starten we de motor op. Dit jaar maakt de wagen zijn wegdebuut al,” aldus de Amerikaanse fabrikant. “We zijn zeer verheugd om volgend jaar met een fabrieksteam met twee wagens mee te doen, op banen als Sebring, Spa-Francorchamps en natuurlijk Le Mans.”

Oprichter Jim Glickenhaus kan zelf ook niet wachten. “Sinds ik als kleine jongen voor het eerst naar Le Mans luisterde op mijn oude radio, wilde ik altijd al een meedoen aan de 24 uur van Le Mans met een eigen gebouwde auto. Ik ben zo blij dat we daar eindelijk heengaan", liet hij in een eerste reactie weten.