Glickenhaus snelste tijdens officiële testdag 24 uur van Le Mans

Vanwege de pandemie wordt de 24 uur van Le Mans voor het tweede jaar op rij niet in juni, maar pas later in het jaar verreden. De editie van 2021 werd verplaatst naar het komende weekend van 21 en 22 augustus. Ter voorbereiding op de race kregen alle teams zondag 9 uur de tijd om tijdens de officiële testdag nog even de puntjes op de i te zetten, alvorens de trainingen en kwalificaties komende woensdag van start gaan.

Glickenhaus voor de beide Toyota's

Olivier Pla besloot er zondagavond aan het einde van de testdag even goed voor te gaan zitten. Mt de #708 Glickenhaus 007 ging de Fransman tien minuten voor het einde rond in 3.29.115, wat de nieuwkomer in het FIA World Endurance Championship de snelste tijd van de dag opleverde. Met een ronde die leek op een kwalificatiesimulatie was Pla twee tienden sneller dan de beide Hypercars van titelverdediger Toyota. Mike Conway was de snelste van de Toyota-rijders dankzij een 3.29.340 in de #7 Toyota. Teamgenoot Kazuki Nakajima noteerde in de zusterbolide met startnummer 8 een 3.29.622.

Waar Glickenhaus de dag dus bovenaan de tijdenlijsten eindigde, was Toyota met een totaal van 131 afgelegde ronden het meest productieve team tijdens de testdag. Na afloop waren er dan ook volop tevreden gezichten te zien bij de Japanse fabrikant. De vierde tijd in de vernieuwde Le Mans Hypercar-klasse ging dankzij Nicolas Lapierre naar de #36 Alpine A480 Gibson. De tweede auto van Glickenhaus met startnummer 709, die zich zondag bezighield met een totaal ander testprogramma dan de zusterauto, maakte de LMH-klasse compleet op de vijfde plek.

IDEC Sport bovenaan in LMP2

De LMP2-klasse werd aangevoerd door de #48 Oreca van IDEC Sport. Paul Loup Chatin was met een 3.31.105 slechts 0.015 seconde sneller dan de #65 Oreca van Panis Racing, die werd bestuurd door Will Stevens. Louis Deletraz klokte de derde tijd in de snelste van de twee LMP2’s van Le Mans-debutant Team WRT.

De zevende tijd bij de LMP2’s ging naar de knalgele Oreca van Racing Team Nederland, gevolgd door de tweede auto van WRT. Vanwege zijn verplichtingen in de Formule E ontbrak Robin Frijns zondag nog bij de Belgische renstal. Renger van der Zande was wel van de partij en eindigde de testdag met Inter Europol Compttion op de zeventiende plek bij de LMP2’s, één plekje voor de Richard Mille Racing-bolide van Beitske Visser.

Porsche 1-2-3 in GTE Pro

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Pro, Kevin Estre, Neel Jani, Michael Christensen Foto: Eric Le Galliot

Porsche eindigde de testdag bovenaan in beide GTE-klassen. Bij de GTE Pro’s noteerde Kevin Estre in de ochtend al een 3.52.901, die de rest van de dag niet meer verbeterd zou worden. De Fransman was slechts 0.003s sneller dan stalgenoot Gianmaria Bruni in de tweede Porsche 911 RSR-19. Earl Bamber maakte er een Porsche 1-2-3 van in de #79 WeatherTech Racing Porsche.

Op iets minder dan twee tienden van Estre was James Calado op de vierde plek de snelste Ferrari-coureur. Corvette moest genoegen nemen met de laatste twee plekken in de acht auto’s tellende GTE Pro-klasse. De #63 Corvette van Nicky Catsburg miste de nodige tijd op de baan nadat een probleem met de aandrijving er in de ochtend voor had gezorgd dat het team de hele motor en versnellingsbak van de auto moest vervangen.

Proton Competition bovenaan in GTE AM

In de GTE AM-klasse klokte Harry Tincknell de snelste tijd in de #99 Proton Competition Porsche. De Brit was slechts 0.030s sneller dan Riccardo Pera in de #56 Team Project 1 Porsche. De Rinaldi Racing-Ferrari van Jeroen Bleekemolen klokte de zevende tijd in de AM-klasse.

De testdag moest zondag meerdere malen worden geneutraliseerd na de nodige incidenten op de baan. De rode vlag moest tevoorschijn worden gehaald na een crash van TF Sport-coureur John Hartshorne, die tijdens het aanremmen van de eerste chicane de controle over zijn Aston Martin had verloren. Op een paar stilgevallen auto’s en wat uitstapjes naast de baan na verliep de testdag verder zonder al te veel incidenten.

Komende woensdag gaat de actie verder op het Circuit de La Sarthe. Om 14.00 uur staat de eerste vrije training voor de 24 uur van Le Mans op het programma.