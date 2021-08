Het is een bijzonder enerverende 24 uur van Le Mans voor Racing Team Nederland. De renstal lag na een goede start in de top-drie van de LMP2-klasse, totdat teameigenaar Frits van Eerd in de avond verrast werd door de regen en in de Porsche-bochten vast kwam te staan in de grindbak. Later in de nacht ging het nog een keer mis voor Van Eerd toen hij bij het uitkomen van de pits werd aangetikt door een Ferrari en opnieuw in de grindbak belandde.

Beide incidenten leverden de knalgele ORECA met startnummer 29 een aantal ronden achterstand op, maar het team was in de ochtend bezig aan een opmars. Giedo van der Garde nam tijdens zijn inhaaljacht echter iets teveel hooi op zijn vork, waardoor hij de auto op weg naar Tertre Rouge bijna in de vangrails parkeerde. Het bleef voor de voormalig Formule 1-coureur echter bij een uitstapje naast de baan, waardoor de Nederlander met de schrik vrij kwam.

“Dat was even hartslag honderdtachtig, godnondeju”, blikte een geschrokken Van der Garde vlak na het incident terug voor de camera van RTL GP. “Ik verloor hem in een keer. Ik zat lekker in de race en de snelheid was goed, ik was echt aan het pushen want we hebben gewoon wat goed te maken. [Ik reed] redelijk competitieve rondetijden, maar op een gegeven moment in die bocht, hij snapte achter en toen verloor ik hem in een keer.”

Volgens Van der Garde was het vele vuil op de baan na 19 uur racen een van de oorzaken van de spin: "Het is daar best vuil dus als je daar op de kerbs komt ben je hem ook in een keer echt kwijt”, vervolgt de Nederlander. “De baan wordt natuurlijk steeds viezer en er is maar één ideale lijn. Als ja ook maar tien centimeter ernaast komt ben je hem gewoon in een keer kwijt. In die bocht zit ook zo’n heuveltje, daar ga je overheen dus de auto vliegt sowieso al en komt dan los. Vervolgens breekt hij uit, zit je op de verkeerde lijn en dan ben je hem kwijt.”

“Ik ben echt blij dat ik hem uit de muur hield en dat ik een doorschuivertje had en vervolgens terug kon keren naar de pits, maar het was even een scary moment.”