Van der Garde: "Met een nieuwe motor kunnen we meedoen om de prijzen"

In de eerste twee vrije trainingen en de kwalificatie kwam de knalgele ORECA van Racing Team Nederland vooral op de lange rechte stukken van het Circuit de la Sarthe flink wat snelheid tekort. Het team moest daardoor steevast genoegen nemen met een plekje in de middenmoot van de LMP2-klasse, terwijl Job van Uitert in de kwalificatie niet verder kwam dan een zeventiende tijd.

"Afgelopen zondag hadden we echt een goede auto waarmee we mee konden doen. We stonden er elke keer echt goed bij", blikt Giedo van der Garde nog even terug op de officiële Le Mans-testdag. "Sinds we vanochtend problemen hebben gehad met de temperatuur van de motor liep hij eigenlijk voor geen meter meer."

Voor Racing team Nederland is het dus geen lekker begin op Le Mans, maar een motorwissel moet het team van Van der Garde, Van Uitert en Frits van Eerd donderdag weer op de goede weg helpen: "Het is niet fijn om zo te beginnen. De kwalificatie was ook niet goed, maar het is wat het is", vervolgt Van der Garde. "Ik hoop dat we het morgen [donderdag] op kunnen lossen en dat we er een nieuwe motor in kunnen zetten, dan kunnen we gewoon meedoen om de prijzen."

Donderdag staan er op Le Mans nog twee vrije trainingen van respectievelijk drie en twee uur op het programma, alvorens de 89ste editie van de 24 uursrace zaterdag om 16.00 uur van start gaat.