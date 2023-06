Van der Garde baalt van crash: “Ik werd echt vol aangereden”

Kamui Kobayashi remde in de #7 Toyota af voor een slow zone, maar werd over het hoofd gezien door de #66 Ferrari. Bij de aanvaring waren ook twee LMP2’s betrokken, waaronder de #39 Graff Racing van Giedo van der Garde. “Het is zo zonde wat er vannacht is gebeurd met de slow zone”, sprak de Nederlander aan het begin van de middag voor de camera van RTL7. “Ik werd echt vol aangereden. Ik zat in de auto, ging naar de slow zone toe en zette ‘full course yellow’ aan. Vervolgens zag ik zo een Ferrari boven me vliegen. Mijn hele achterkant was weg en ook de voorkant was kapot.”

De #39 Graff Racing is nog wel in competitie, maar speelt geen rol meer in de strijd om de overwinning. “We hebben zoveel ronden verloren”, baalde Van der Garde. “Als je ziet welke snelheid we nu hebben, dan hadden we deze race makkelijk kunnen winnen. Het is echt zonde, maar iets waar je zelf geen controle over hebt. Het is echt balen, want we hebben alles goed gedaan en geen fout gemaakt. Het hele team had alles top voor elkaar, maar dan krijg je zo’n stom incident.”

Toch heeft Van der Garde ook reden tot enthousiasme. “Ik heb het heel druk gehad en veel gereden. Het is gaaf en leuk om hier weer te zijn”, vervolgde hij. “Maar je wil ook winnen en dat hadden we makkelijk kunnen doen.”