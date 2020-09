Van der Garde verwacht zware 24 uur van Le Mans, hoopt op podium

Volgens de coureur van Racing Team Nederland maakt het ‘een heel groot verschil’ dat de wedstrijd op het Circuit de la Sarthe als gevolg van het coronavirus in het najaar is. “Ik denk dat het voor de rijders veel zwaarder zal zijn”, laat Van der Garde, die voor de vierde keer deelneemt aan Le Mans, daarover aan Motorsport.com weten. “Ik heb mezelf fysiek dan ook veel beter geprepareerd dan afgelopen jaren. Ik ben echt superfit. Ik ben in een paar weken tijd een paar kilo afgevallen. Ik heb echt superhard getraind voor deze race.”

Dat de 24 uur van Le Mans dit jaar een grotere aanslag op de rijders vormt, heeft twee oorzaken. Op de eerste plaats wordt er langer in het donker gereden, wat meer focus en daarmee ook meer energie vraagt van de coureurs. “Om negen, tien uur is het al donker. In juni is dat pas tussen elf en half twaalf”, weet Van der Garde, die de auto deelt met zijn vaste collega's Nyck de Vries en Frits van Eerd. “En we zijn gewend dat ’s ochtends tussen vijf en half zes de zon weer opkomt en je dan alweer een beetje licht hebt. Dat zal nu waarschijnlijk pas om acht uur het geval zijn.” Daarnaast is het weer in september natuurlijk anders dan in juni, met een grotere kans op regen. Van der Garde: “Ik denk dat het voor ons een hele uitdagende race gaat worden.”

Dat terwijl de 24 uur van Le Mans in een normaal jaar ook al geen kattenpis is. Gevraagd of de 2020-editie de zwaarste ooit kan worden, antwoordt Van der Garde: “Misschien wel ja, doordat we langer in het donker rijden en in de nacht ook meer kans op regen hebben. In die condities zie je weinig en kan er van alles gebeuren. Ik ben benieuwd. Het is natuurlijk de eerste keer dat we er zo laat in het jaar rijden. Ik denk dat het wel spectaculair kan worden.”

Hyperpole

Dit jaar wordt de startvolgorde voor de 24 uur van Le Mans voor het eerst bepaald volgens het zogenoemde hyperpole-format. Op donderdag is er een drie kwartier durende kwalificatie, waarna de zes snelste teams uit elke categorie doorgaan naar een half uur durende hyperpole-sessie op vrijdag, waarin de definitieve startopstelling wordt bepaald.

“Ik ben benieuwd hoe het gaat”, zegt Van der Garde over het nieuwe kwalificatiesysteem. “Ik verwacht dat we zeker naar de hyperpole kunnen gaan, dat we hem in de eerste kwalificatie dus in de top-zes kunnen rijden. Vervolgens is het zaak dat we in de hyperpole een perfect rondje rijden. Hopelijk kunnen we de pole-position pakken, maar een plek in de top-drie zou al heel mooi zijn.” Nyck de Vries neemt namens Racing Team Nederland de kwalificatie voor zijn rekening. “Hij is twintig kilo lichter dan ik en om heel eerlijk te zijn scheelt dat op Le Mans best wel veel”, aldus Van der Garde met een glimlach. “Daarnaast is hij gewoon sneller in die auto, dus hij pakt voor ons de kwalificatie.”

“Ik zal me focussen op de raceruns en kijken hoe de auto is met gebruikte banden en veel brandstof”, beschrijft Van der Garde het plan de campagne voor de komende week. “Nyck moet zich concentreren op de kwalificatie, en ik denk dat hij het daarin zeker goed gaat doen. En voor Frits gaat het erom dat hij zoveel mogelijk rijdt en in een goed ritme komt.”

‘Podium zou fantastisch zijn’

Een maand geleden behaalde Racing Team Nederland een derde plek in de 6 uur van Spa, die als generale repetitie diende voor Le Mans. Met wat voor resultaat zou men in Frankrijk tevreden zijn? Van der Garde: “Het doel is om in de top-vijf te eindigen. Maar met een beetje mazzel en zonder mankementen - en als Nyck, Frits en ik gewoon onze job doen - zouden we mee moeten kunnen strijden voor het podium. Het moet dan natuurlijk wel een beetje meezitten, maar dat is altijd het verhaal met Le Mans. We gaan het zien. Het doel is dus om in de top-vijf te finishen, maar als we op het podium eindigen, dan zou dat echt fantastisch zijn. Laten we hopen dat het een beetje onze kant op valt.”

Een podium zou de kroon zijn op al het werk dat sinds de oprichting van Racing Team Nederland is verzet. Gevraagd of het verhaal van de Jumbo-formatie hiermee voltooid zou zijn, zegt Van der Garde: “Ik hoop dat het nog een tijdje doorgaat. We zijn achter de schermen ook al druk bezig met wat we volgend jaar gaan doen.” Van der Garde ziet Van Eerd ook niet zomaar stoppen met rijden. “Frits wil zeker blijven racen. Dat is duidelijk. Hij is nog steeds heel gepassioneerd en hij wordt ook steeds beter en sneller. Dat is mooi om te zien. Zo lang hij het gevoel heeft dat hij progressie maakt en goed presteert, gaat hij gewoon door.”

Van der Garde is al met al erg te spreken over hoe Racing Team Nederland dit seizoen presteert. In het World Endurance Championship staat het team momenteel derde in de LMP2-stand. Van der Garde: “We hebben drie podiums gepakt en hopelijk kunnen we op Le Mans, waar dubbele punten worden vergeven, ook op het podium eindigen, maar sowieso in de top-vijf finishen. En daarna hebben we nog één race in Bahrein [op 14 november]. Dat we derde staan in het kampioenschap, is volgens mij al geweldig, maar wie weet staan we er na Le Mans nog wel beter voor. We zullen in elk geval alles geven, meer kunnen we niet doen. Dan zien we aan het einde van het jaar wel hoe we ervoor staan.”