Racing Team Nederland staat dit jaar in de Amerikaanse Michelin Endurance Cup van het IMSA-kampioenschap aan de start, nadat het team vorig jaar nog wereldkampioen werd in de FIA WEC LMP2 Pro-Am. De formatie richt zich dit seizoen volledig op Amerika. Het feit dat er niet gereden wordt in het FIA WEC, heeft gevolgen door eventuele deelname aan de 24 uur van Le Mans. Het startveld voor de Franse klassieker wordt gemaakt door de selectiecommissie van organisator ACO.

De vaste WEC-deelnemers doen sowieso mee aan de race, daarnaast kiest de selectiecommissie uit aanmeldingen die uit andere kampioenschappen komen. Racing Team Nederland had zich ook aangemeld, maar het Nederlandse team is voor het jaarlijkse topevenement op de reservelijst geplaatst. Pas als een van de andere teams zich terugtrekt, komt RTN in aanmerking voor een startbewijs.

Dat bevalt teameigenaar en coureur Frits van Eerd geenszins: “Dit komt als een aardige verrassing”, erkent de Jumbo-topman in gesprek met Sportscar365. “Als we eind volgende week niet op de lijst staan, trek ik mezelf terug. Ik wil geen reserve zijn.”

Toch heeft hij begrip voor de keuze van de ACO: “Er zijn zoveel WEC- en ELMS-inschrijvingen, daarmee kan je al een volledige deelnemerslijst samenstellen. Waarom zouden ze auto’s op de lijst zetten die niet deelnemen aan ACO-events? Dus business wise snap ik het. Emotioneel gezien is het gek. Wij zijn de wereldkampioen en we brengen veel fans naar Le Mans. We zorgen er ook voor dat de race 24 uur live op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden. Maar ik kan ermee leven.”

De 24 uur van Le Mans is dit jaar weer in juni. Racing Team Nederland heeft dit jaar al meegedaan aan de 24 uur van Daytona en de 12 uur van Sebring. Later dit jaar staan nog de 6 uur van Watkins Glen en Petit Le Mans op het programma.