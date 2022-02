Geen Peugeot op Le Mans in 2022, debuut na zomer in WEC

Na jaren van dominantie van Toyota – vier jaar lang waren ze het enige fabrieksteam – zou de Hypercar-klasse op Le Mans dit jaar eindelijk gevuld worden met een tweede fabrieksteam in de vorm van Peugeot. Volgend jaar zullen er nog vele merken bijkomen met een LMDh. Ook Peugeot komt dus pas in 2023 naar Le Mans. Wel maken ze na de zomer dit jaar al hun debuut in het WEC.

Het uitstel komt mede door de regels van de ontwikkeling. Als een Hypercar eenmaal meedoet aan het WEC, wordt hij gehomologeerd en mag hij niet ontwikkeld worden tot en met 2025. Peugeot wil de ontwikkeling afgerond voordat ze hun eerste race rijden. Als ze aan Le Mans mee hadden willen doen, hadden ze eigenlijk op 7 mei in Spa-Francorchamps al moeten deelnemen aan de 6 uursrace aldaar. Dit kwam dus te vroeg, waarna het debuut nu dus uitgesteld is tot na Le Mans.

De technisch directeur van Peugeot, Olivier Jansonnie, reageert: “Dit besluit geeft ons de tijd die we nodig hebben om de benodigde betrouwbaarheid te creëren. Door deze planning kunnen we de volle aandacht geven aan onze teams en onze eigen testsessies, zonder de onderbreking van races op Spa en Le Mans. Zowel in operationeel opzicht als in dat van de betrouwbaarheid, is Le Mans de moeilijkste race op de kalender. We zullen met kortere races beginnen, en werken ons op in het kampioenschap. Net als bij onze straatauto’s verkiezen we kwaliteit zoals altijd boven het halen van de deadline.”

Het besluit is een grote teleurstelling voor endurance-fans. Echt spannend is het WEC de laatste jaren niet geweest, want op twee races na won Toyota elke race omdat ze het enige team waren met een hybridesysteem. Zowel in het LMP1-tijdperk als nu bij de Hypercars. Echte competitie laat nog een jaar op zich wachten, al rijden Glickenhaus en Alpine dit jaar wel mee met non-hybrid materieel.