In de Verenigde Staten wordt in IMSA volgens het LMDh-reglement gereden, in het World Endurance Championship is dat volgens de Le Mans Hypercar-regels (LMH). Om deze twee in balans te brengen, is de Balance of Performance in het leven geroepen. Dit is het tweede jaar waarin deze twee prototypeklassen verenigd zijn, maar in de 24 uur van Le Mans is het tot nu toe ook twee keer een LMH geweest die er met de zege vandoor ging. Vorig jaar eindigde Cadillac met de V-Series.R LMDh wel nog op het podium met de derde plaats, dit jaar stonden er enkel LMH's op het podium.

Het scheelde echter weinig of de #6 Porsche 963 LMDh stond dit jaar op het podium. Zij kwamen uiteindelijk een seconde tekort om de #51 Ferrari af te troeven. De #2 Cadillac deed ook lange tijd mee om de zege en ging met drie uur te gaan zelfs aan de leiding. Door hogere bandenslijtage konden Earl Bamber Alex Lynn en Alex Palou de zege echter uit het hoofd zetten. Meer dan de zevende plaats zat er niet in voor het Amerikaanse team. "Het zag er op een gegeven moment heel goed uit, maar uiteindelijk hadden Ferrari en Toyota onder alle omstandigheden een klein beetje meer snelheid", zegt Lynn tegen Motorsport.com. "Dat maakte uiteindelijk het verschil. Op bepaalde momenten konden we ze matchen, maar we hadden nooit iets extra's. Zij waren ook heel competitief. We leken voor P3 te kunnen gaan, maar het laatste uur verliep slecht dus dat was dat."

Bamber gaat een stapje verder en suggereert dat de strijd tussen LMH en LMDh op Le Mans niet heel gelijk is. "De Hypercars zijn met hun vierwielaandrijving erg sterk, daarom staan zij allemaal op het podium", zegt Bamber. "Het is moeilijk om daar tegen op te boksen."

Verschillen in topsnelheid

In deze 92ste editie van de 24 uur van Le Mans moesten de coureurs regelmatig de regen trotseren en onder die omstandigheden hadden teams als Toyota, Ferrari en Peugeot met hun LMH's een voordeel in de vorm van die vierwielaandrijving. Dat voordeel was wel wat getemperd door de hevige regenval in de nacht, waardoor de safety car de race neutraliseerde. Uiteindelijk liegen de sectortijden niet: in alle sectoren waren de LMH's sneller dan de LMDh's. Op Mulsanne Straight en de twee chicanes die het lange rechte stuk telt, kwam de #2 Cadillac bijna drie tienden tekort ten opzichte van de #8 Toyota: 1.20.048 om 1.19.786. In de derde sector waren de verschillen al wat kleiner, daar kwamen Laurens Vanthoor in de #6 Porsche en Palou in de #2 Cadillac respectievelijk 85 en 89 duizendsten van een seconde tekort op Alessandro Pier Guidi in de #51 Ferrari.

De snelste rondetijden zijn uiteraard onder droge omstandigheden gereden en aangezien er geen enkele sessie volledig nat is verlopen, is het moeilijk om het voordeel van de LMH ten opzichte van de LMDh te analyseren. Bij Porsche was Frederic Makowiecki ervan overtuigd dat zijn team 'een klein beetje tekortkwam' ten opzichte van Ferrari en Toyota. "Niet veel, maar wel een beetje te veel", aldus de coureur in gesprek met Motorsport.com. "Het verschil is dat [Ferrari] jou kan inhalen, maar jij kan hen niet inhalen! Het wordt ingewikkeld: we staan niet helemaal op gelijke voet."

Op de rechte stukken waren er inderdaad enkele aanzienlijke verschillen. Qua pure topsnelheid stonden beide Toyota's bovenaan, gevolgd door de #4 Porsche. Daarin speelde een slipstream mogelijk een rol, waardoor het interessanter is om te kijken naar het gemiddelde van de vijf hoogste topsnelheden bij het meetpunt op Mulsanne. Ook dan staat Toyota bovenaan, met 342,6 kilometer per uur en 342,1 kilometer per uur. De twee Ferrari's zitten daar achter met 340,9 kilometer per uur en 340,6 kilometer per uur. De snelste LMDh van het weekend was de #36 Alpine met 339,1 kilometer per uur. Ter vergelijking: geen van de Cadillacs steeg boven de 336 kilometer per uur uit.

"Uiteindelijk hebben we deze race gemaximaliseerd", stelt Lynn. "En ik ben heel trots op onze prestatie. We hadden een echt sterke race. Ik weet dat we door twee Porsche's zijn verslagen, maar ik had niet het gevoel dat zij beter waren. We hebben van ze verloren, maar Ferrari en Toyota waren beter", besluit de Cadillac-coureur.