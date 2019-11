Ford GT40 Mk II: hoe Amerika Le Mans veroverde

Aan de overwinning ging heel wat bloed, zweet en tranen vooraf. Na een mislukte poging om Ferrari over te kopen van Enzo Ferrari verklaarde Henry Ford II de oorlog aan de Italianen en bespaarde Ford kosten noch moeite om een wagen klaar te stomen voor de slopende uithoudingsrace. Specialist Carroll Shelby werd ingezet om de Ford GT40 te ontwikkelen, met de flegmatieke Ken Miles als testrijder. In de 24 uur van Le Mans slaagde Ford erin om Ferrari te onttronen met de iconische Ford GT40 Mark II. Nieuw-Zeelanders Bruce McLaren en Chris Amon behaalden een historische overwinning.

Na de zege werd het winnende chassis P/1046 uit competitie gehaald en wisselde de iconische bolide regelmatig van eigenaar. In 2014 kocht Rob Kauffman het chassis en onderging de wagen een restauratie van meer dan 4.000 uur bij Rare Drive in New Hampshire. Geen detail werd uit het oog verloren om de auto op de vijftigste verjaardag van de overwinning klaar te krijgen voor de 24 uur van Le Mans 2016, die ook door Ford gewonnen werd met de nieuwe Ford GT. Om de release van de film in de verf te zetten werd chassis P1046 naar Los Angeles gebracht voor de première. De GT40 was zo een van de sterren op de rode loper.

