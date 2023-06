Ferrari verrast door poletijd Le Mans, maar podium blijft doel

Antonio Fuoco was in de beslissende fase van de kwalificatie zijn teamgenoot Alessandro Pier Guidi met ruim zeven tienden van een seconde te snel af. Pier Guidi eiste de tweede startplek voor zich op, waardoor de twee Ferrari 499P’s de eerste startrij delen voor de 24 uur van Le Mans. De poletijd van Fuoco was anderhalve seconde sneller dan de ronde die Toyota-coureur Brendon Hartley vorig jaar de pole-position opleverde.

“Eerlijk gezegd hadden we deze rondetijd niet verwacht”, zei Ferdinando Cannizzo van Ferrari na de kwalificatie. “We hebben de auto zo goed mogelijk voorbereid, maar we moeten er ook bij zeggen dat Antonio één van zijn beste rondes heeft afgewerkt. We zijn erg blij dat we hem een goede auto hebben gegeven.”

Cannizzo sprak ook zijn tevredenheid uit over de strategie van Ferrari in de kwalificatie. Hij vertelde dat Pier Guidi in de eerste runs een slipstream kreeg van Fuoco, in de tweede runs was dat andersom. “Ik ben erg tevreden over onze strategie in de Hyperpole”, aldus Cannizzo. “We besloten achter de Toyota's aan te gaan om een slipstream van hen te krijgen, terwijl onze wagens elkaar ook hielpen.”

Podiumplaats blijft doel

Teambaas Antonello Coletta noemde het resultaat van de kwalificatie een ‘ongelooflijk moment’ voor Ferrari, maar benadrukte ook dat het team nog veel werk te wachten staat voor de race. “Dit is slechts de eerste stap op de lange weg van Le Mans”, reageerde Coletta. “We weten dat de situatie in de race heel anders zal zijn: kwalificeren is één ding, maar de race is een ander verhaal. Daarin is betrouwbaarheid de sleutel. Dat is waar het in de race om gaat.”

Ondanks het veroveren van de eerste startrij, herhaalde Coletta dat een podiumplaats behalen het doel blijft voor Ferrari. Het merk is na vijftig terug in de hoogste klasse op Le Mans. Coletta stelt dat zijn team nog een achterstand heeft op Toyota. “We moeten Toyota respecteren, zij hebben meer ervaring dan wij. Op dit moment is Toyota de maatstaf”, besloot Coletta.

De 24 uur van Le Mans, die zijn 100e verjaardag viert, begint later op zaterdag om 16.00 uur.