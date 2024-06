Ferrari op valreep snelste in VT3 Le Mans, veel variatie in top-vijf

Onder prima omstandigheden ging om 15.00 uur het licht op groen in Le Mans om de derde vrije training op gang te brengen. Deze sessie bood de coureurs genoeg tijd om weer wat meters te maken op het Circuit de la Sarthe, want deze duurde 180 minuten. Hoewel de omstandigheden dus goed waren, betekende dat niet meteen dat het een probleemloze training zou zijn. Een uur na de start van de sessie stond de #47 Cool Racing LMP2 in de muur bij Indianapolis, wat gisteren ook al een uitdagende bocht bleek voor Dries Vanthoor in de #15 BMW M V8 Hybrid. Deze was rechtdoor geschoten en kon daardoor niet meer voorkomen dat de bandenstapel geraakt werd en deze vast kwam te zitten in de grindbak, wat dus voor een tijdelijke code geel zorgde.

Na iets meer dan een uur trainen werd de sessie onderbroken vanwege een stevige crash van de #59 United Autosports McLaren in Tertre Rouge, waar James Cottingham achterwaarts in schoof na een moment van overstuur. Tijdens die onderbreking moest ook nog de stilgevallen #70 Inception Racing McLaren weggesleept worden. Al met al ging er redelijk wat baantijd verloren, al bleef er nog altijd 1 uur en 20 minuten op de klok staan toen deze hervat werd. In dezelfde Indianapolis-bocht ging ook Scott Huffaker de fout in met de #65 Panis Racing LMP2. Ook deze ging rechtuit en knalde op hoge snelheid tegen de bandenstapels.

In de Hypercar-klasse was het de #2 Cadillac Racing die lang de tijdenlijst topte. Het team kwam tot een rondetijd van 3.28.245, maar met minder dan een uur te gaan dook de #6 Porsche Penske Motorsport van Kevin Estre onder die tijd door - met een ruime marge van bijna een seconde. Richting het einde van de sessie pakten steeds meer dreigende wolken zich samen boven het circuit, maar echt regen viel er niet. Dat stelde de #3 Cadillac van Sébastien Bourdais in staat om in de slotfase naar de tweede tijd te springen terwijl de #7 Toyota zijn weg vond naar de top-drie, al moest deze die P3 weer inleveren doordat Dries Vanthoor in de #15 BMW op de valreep naar P2 ging. Zo leek de top-drie vast te staan, maar in de allerlaatste ronde snelde Antonio Fuoco in de #50 Ferrari naar 3.27.283, waarmee hij een gat van een tiende sloeg naar de #6 Porsche. Robin Frijns werd vijftiende in de #20 BMW.

Gecrashte auto's bovenaan

Ondanks de crash eindigde de #65 Panis Racing bovenaan in het LMP2-klassement. Met een rondetijd van 3.37.217 waren zij een tiende sneller dan de #47 Cool Racing - die dus ook al geen foutloze sessie kende. De #14 TF by AO sloot de top-drie af. Job van Uitert was de best geklasseerde Nederlander van deze klasse met de zesde tijd. Bent Viscaal eindigde op P10, Nicky Catsburg volgde in de #45 Crowdstrike Racing by APR op P11.

In de LMGT3-klasse was het ook een gecrashte auto die alsnog de tijdenlijst aanvoerde: de #59 United Autosports was met een rondetijd van 3.57.558 slechts zes duizendsten van een seconde sneller dan de #60 Iron Lynx waarbij de #86 GR Racing niet veel toegaf voor de derde tijd. Het team van Morris Schuring werd twaalfde in eigen klasse, Larry ten Voorde was meer onderin te vinden met P17.

Deze derde vrije training was een laatste voorbereiding op de Hyperpole. Deze kwalificatie om de top-acht van alle klassen vast te stellen, begint om 20.00 uur en duurt een halfuur. Daarin zullen de teams van Renger van der Zande, Job van Uitert en Larry ten Voorde in actie komen.

Uitslag VT3 Le Mans