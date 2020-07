Ferrari overweegt deelname topklasse Le Mans

Volgend jaar worden nieuwe reglementen van kracht in het FIA World Endurance Championship en daarmee ook in de 24 Uur van Le Mans. Als eerst zullen de nieuwe Hypercars de LMP1’s gaan vervangen. Een jaar later komt daar de LMDh als tweede topklasse bij. Deze klasse, ook bedoelt voor het IMSA-kampioenschap in Amerika, bestaat uit verbeterde LMP2’s en zijn net zo snel als de Hypercars.

Ferrari denkt er serieus over na om mee te gaan doen. “Ferrari is zeer gefocust op de ontwikkelingen van de nieuwe topklasse,” aldus Coletta. “Momenteel worden er nog aanpassingen gedaan aan de reglementen. We zijn begonnen met een technische analyse en hopen in november te kunnen besluiten of en hoe we mee gaan doen.”

Ferrari heeft nog geen keuze gemaakt in welke klasse het eventueel gaat verschijnen. “We kijken naar de voor- en nadelen. Er zijn nog wijzigingen gemaakt in de technische regels, dus het is nog te vroeg om dit te besluiten. Ferrari is natuurlijk een fabrikant en wil het liefst met een eigen auto mee gaan doen, maar het blijft gewoon te vroeg voor een beslissing.”

Coletta sluit in ieder geval uit om in geval van deelname aan de Hypercars, het chassis ergens anders te kopen. “Dat zou erg raar zijn. Dan kunnen we net zo goed aan de LMDh deelnemen. Als we voor een Hypercar gaan, betekent dat ook het bouwen van de wagen. Daar zijn we toe instaat.”

Door het budgetplafond in de Formule 1 zijn teams als Ferrari en Mercedes voor een deel van hun personeel op zoek naar ander werk. Bij Ferrari overweegt men niet alleen een Le Mans-project, er wordt ook serieus gekeken naar een deelname aan de IndyCar Series.