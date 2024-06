Sinds 2023 zijn in het WEC de bandenwarmers voor de deelnemers aan de Hypercar-klasse in de ban gedaan. Afgelopen jaar werd er nog wel een uitzondering gemaakt voor de 24 uur van Le Mans vanwege zorgen over de veiligheid, maar deze editie is ook in Noord-Frankrijk het gebruik van bandenwarmers niet toegestaan. Ferrari-baas Antonello Coletta suggereert dat er teams zijn die deze regels omzeilen en roept de organisatie op om strenger te controleren.

"De afgelopen races hebben we gezien dat er een fabrikant is die erg goed was in het opwarmen van de banden. Voor ons kost het rijden op koude banden op dit soort circuits ongeveer vijftien seconden per ronde", vertelt de Italiaan. "Het is heel belangrijk dat de organisatoren controleren wat de bandentemperatuur is op het moment dat ze op de auto gaan. Deze regels moeten gerespecteerd worden. Ik wil niet dat de 24 uur beslist wordt op basis van het kunnen opwarmen van de banden, wat vooral 's nachts en in moeilijke omstandigheden een rol speelt."

Daarmee lijkt Coletta te suggereren dat Porsche niet volledig volgens de regels speelt. Het Duitse merk heeft dit WEC-seizoen in de races tot nu toe laten zien dat de 963 LMDh de banden veruit het makkelijkste op temperatuur krijgt. Coletta is ervan overtuigd dat er geluisterd wordt naar zijn oproep. "Ik weet zeker dat de autoriteiten er alles aan doen dat de temperatuur hetzelfde [bij iedereen] is."

De FIA heeft - zonder direct te reageren op de oproep van de Ferrari-topman - aangegeven dat er strenge controles zullen zijn. Daarnaast heeft Michelin - de enige bandenleverancier in de Hypercar - de eigen ingenieurs opdracht gegeven om de teams waar zij de banden leveren op het hart te drukken de regels niet te overtreden.