In deze kwalificatie werden nog niet alle startposities vastgelegd. De top-acht van elke klasse mag namelijk donderdag 8 juni om 20.00 uur nog eens in actie komen voor de Hyperpole, waarin dus bepaald wordt wie er van pole-position mag starten en hoe de top-acht van deze klassen in de langeafstandsklassieker eruit komt te zien.

De kwalificatie volgde al twee uur na het einde van de eerste vrije training, wat voor enkele teams voor de uitdaging stelde om beschadigde auto's van die sessie op tijd gereed te krijgen. Geluk bij een ongeluk kregen die teams, waaronder de #33 Corvette Racing van onder meer Nicky Catsburg, wat langer de tijd dankzij een vroeg incident tussen de #36 Alpine LMP2 en de #22 United Autosports LMP2 in de Ford Chicane. De United Autosports met Filipe Albequerque achter het stuur was bezig aan een snelle ronde, de Alpine maakte zich daar juist voor op. Het snelheidsverschil leidde tot licht contact, maar omdat de Alpine was gestrand werd de sessie kortstondig stilgelegd.

De coureurs kregen toen weer de kans om voor een snelle ronde te gaan, maar het duurde niet lang voordat de tweede rode vlag van de sessie kwam. Malthe Jakobsen, die in de eerste training nog de tweede tijd klokte, schoot rechtdoor in Indianapolis en beschadigde zijn #37 Cool Racing LMP2. Vervolgens waren er wel enkele incidenten, maar bleven de grote incidenten uit wat de coureurs de kans bood om voor een goede ronde te zitten. Wel was het daarbij oppassen geblazen voor de track limits: veel rondetijden werden geschrapt vanwege het overschrijden hiervan.

Uiteindelijk was na één uur kwalificeren Antonio Fuoco in de #50 Ferrari 499P de snelste bij de Hypercars. De Italiaanse coureur noteerde een rondetijd van 3.25.213 en troefde daarmee de zusterauto met startnummer 51 af. Beide Toyota GR010 Hybrids sloten op de derde en vierde plaats aan, gevolgd door de #5 en #75 Penske Porsche Motorsport 963's. De top-acht werd afgesloten door de #3 Cadillac Racing van Renger van der Zande, Sebastien Bourdais en Scott Dixon en de #2 Cadillac Racing. Dat betekent dat twee Porsche's, beide Peugeots, beide Glickenhaus-bolides, één Cadillac en de Vanwall de top-acht niet haalden en klaar zijn voor wat betreft kwalificeren.

Catsburg op de valreep door

Bij de LMP2's waren er meer kansen voor Nederlanders, maar veel successen waren er niet. Bent Viscaal was de enige Nederlander die een plek in de Hyperpole wist te bemachtigen, al was dat wel op de valreep met de achtste tijd. Robin Frijns kon met zijn #31 Team WRT niet verrassen en werd slechts zestiende. Giedo van der Garde liep ook een plek in de top-acht mis met Graff Racing: hij noteerde de dertiende tijd. Tijmen van der Helm en Job van Uitert delen dit weekend samen met Manuel Maldonado de #65 Panis Racing, maar zullen van de veertiende plek beginnen. Grote verrassing bij de LMP2 was dat geen van de twee United Autosports-bolides goed genoeg waren voor de Hyperpole. Pietro Fittipaldi was met zijn #28 Jota de snelste van de sessie, gevolgd door de #41 Team WRT en #63 Prema Racing.

Bij Corvette werd hard gewerkt aan het gereed krijgen van de auto voor de kwalificatie en met iets meer dan twintig minuten te gaan ging Nicky Catsburg de baan op, in de poging de top-acht te halen in de enige Corvette GTE van het veld. Wat daar niet bij hielp, waren de slow zones vanwege de gestrande Iron Dames Porsche 911 RSR in de Dunlop Chicane - die vervolgens definitief stil viel richting Mulsanne - en niet veel later de opvallende #56 Project 1-AO met technische problemen naast de baan kwam te staan. Toch wist de Nederlander onder alle druk de derde tijd te noteren, waardoor ook hij donderdag meedoet aan de Hyperpole. Alleen de #83 Richard Mille AF Corse Ferrari en #54 AF Corse Ferrari waren sneller dan Catsburg, die onlangs nog de 24 uur van de Nürburgring won.

De actie op Le Mans is nog niet voorbij voor vandaag. Om 22.00 uur krijgen de coureurs een kans om weer bekend te raken met het circuit in het donker tijdens de tweede vrije training. Zij krijgen daar twee uur de tijd voor.