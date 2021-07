Ferrari-junior Ilott debuteert in 24 uur van Le Mans

Ilott deelt de wagen in de Franse klassieker met GT-coureur Matto Cressoni en voormalig Le Mans GT3 Cup-winnaar Rino Mastronardi. Het debuut van Ilott komt niet onverwacht. Eerder dit jaar reed hij al op Paul Ricard en Monza voor het team, de kans om in te stappen tijdens de 24 uur van Le Mans kon hij derhalve niet weigeren.

“Het is een eer om gekozen te worden door Iron Lynx en Ferrari voor de 24 uur van Le Mans, deze kans kon ik niet aan mij voorbij laten gaan”, aldus Ilott, die dit seizoen bij Alfa Romeo twee vrije trainingen in de Formule 1 voor zijn rekening nam. “Er zijn veel Britse coureurs die het daar geweldig gedaan hebben, ik hoop ook bij te dragen aan de historie van Le Mans.”

Iron Lynx zet tijdens de 24 uur van Le Mans, die op 21 en 22 augustus verreden wordt, nog twee wagens in. Eentje met Sarah Bovy, Rahel Frey en Michelle Gatting, drie vrouwelijke coureurs. In de #60 rijden Claudio Schiavoni, Paolo Ruberti en Raffaele Giammaria. Alle formaties komen uit in de GTE Am-klasse.

Voor zijn debuut in Le Mans komt Ilott eerst eind deze maand nog voor Iron Lynx in actie tijdens de 24 uur van Spa. Die wedstrijd wordt van 29 tot en met 1 augustus gehouden op het circuit van Spa-Francorchamps.