Antonello Coletta, die in zijn rol als baas van de Attivita Sportive GT-afdeling het LMH-project onder zijn hoede heeft, legt uit dat alles uit de kast gehaald wordt voor het eerste prototype-programma van de fabriek in meer dan vijftig jaar. “Ik denk dat de technologie van Ferrari een van onze belangrijkste speerpunten is, het is normaal dat we dit ook delen binnen al onze projecten”, zegt Coletta in een exclusief interview voor het Ferrari-kanaal op Motorsport.tv. “Het is normaal dat het LMH-project profiteert van de ervaring die we in F1 hebben, maar niet alleen van F1, ook van onze kennis die we opdoen bij het bouwen van straatauto’s. Onze technici mixen deze kennis en hopen tot een competitieve en geweldige auto te komen.”

“Ferrari is een geweldig bedrijf waar onze technische geschiedenis altijd belangrijk is geweest en waar innovatie altijd belangrijk is geweest”, gaat Coletta verder. “Gezien de nieuwe reglementen was het onmogelijk om onze kennis uit het verleden te gebruiken, bovendien is het belangrijk om te benadrukken dat het project niet voor één deel van het bedrijf is, maar dat het echt een project dat door heel Ferrari gedragen wordt. Het zou dom zijn om geen gebruik te maken van de ervaring en kennis die we tot onze beschikking hebben.”

LMGTE Pro winnaars Alessandro Pier Guidi, James Calado, Côme Ledogar, #51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro, LMGTE Am winnaars François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera, #83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO. Foto: Rainier Ehrhardt

Het LMH-programma werd in februari van 2021 aangekondigd en wordt ontwikkeld op de nieuwe faciliteit van Attivita Sportive GT, naast het testcircuit van Fiorano. De ontwikkeling wordt gedaan naast de nieuwe 296 GT3-wagen, die volgend seizoen in de verkoop gaat. Volgens Coletta is de nieuwe faciliteit van Ferrari die ook gebruikt wordt voor de klantenracerij en de Competizioni GT-afdeling een bewijs dat Ferrari heel serieus bezig is met deze tak van sport. De LMH is daarin een belangrijk speerpunt, Ferrari wil na jaren van afwezigheid weer meedoen in de topklasse van de 24 uur van Le Mans. Het merk heeft al negen overwinningen behaald in de Franse klassieker.

Ferrari heeft nog geen technische details van de LMH vrijgegeven, maar komt naar verluidt in juni met meer details. De Ferrari LMH wordt voorzien van een hybridesysteem op de vooras en zou deze zomer de eerste meters moeten gaan maken. Een harde datum voor het debuut staat nog niet, maar volgens Coletta loopt de bouw volgens plan. Hij onthulde dat de eerste conceptversie van de LMH een jaar geleden al gereden heeft in de simulator. “We zijn maanden blijven werken om resultaten te boeken, elke sessie kwamen we met nieuwe ideeën”, aldus Coletta. “De auto bestaat virtueel en we zijn continu aan het ontwikkelen, maar we hebben nu vooral zin om de wagen op de baan te zien.”

Het gebouw van Attivita Sportive GT

Ferrari gaat in eerste instantie putten uit de huidige rijdersbezetting van de GT-afdeling met daarbij de regerende WEC GTE Pro-kampioenen Alessandro Pier Guidi en James Calado. Of Ferrari in de toekomst ook de Atlantische Oceaan oversteekt om deel te nemen in het IMSA-kampioenschap is nog onduidelijk, maar Coletta stelt dat het een interessante optie is: “De Amerikaanse markt is voor Ferrari cruciaal, maar in 2023 zullen we alleen deelnemen in het WEC.”

