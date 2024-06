Het World Endurance Championship deed de bandenwarmers vorig jaar al in de ban, maar maakte een uitzondering voor de 24 uur van Le Mans. Dit nadat op Spa-Francorchamps onder de koele omstandigheden meerdere coureurs waren gecrasht. Voor de 92ste editie van de 24 uur van Le Mans zijn de bandenwarmers alsnog verboden voor de Hypercars en LMGT3's. De Automobile Club de l'Ouest en FIA overwogen wel om Le Mans weer een uitzondering te geven aangezien een groot deel van de race onder koelere omstandigheden wordt verreden, maar uiteindelijk hielden de organisatoren van het kampioenschap vast aan de ban.

Ferrari-coureur Alessandro Pier Guidi , die samen met James Calado en Antonio Giovinazzi de 24 uur van Le Mans van 2023 won, begrijpt niet waarom alsnog besloten is om bandenwarmers te verbieden. "Het is in mijn optiek een slechte keuze, onveilig en totaal nutteloos. Het is dus niet positief", zegt Pier Guidi tegen Motorsport.com. "Het is geen voordeel, ook al hebben we aangetoond dat wij de banden beter kunnen opwarmen. Het zou dus in ons voordeel kunnen werken, maar je riskeert zeer ernstige ongelukken en het voegt niks toe aan de competitie."

Ook Miguel Molina , coureur van de zusterbolide van Ferrari, vreest voor de gevolgen van dit besluit. "Dit is iets waar we ons zorgen om maken", zegt Molina tegen Motorsport.com. "We hebben in het verleden gezien dat het niet makkelijk is en we moeten heel voorzichtig zijn, want er is nu een kans dat je meteen de race verliest. Als het aan mij ligt, zouden we dit moeten heroverwegen, want op deze manier is de veiligheid niet 100 procent."

Oud-Formule 1-coureur Giovinazzi verwacht dat het een grote uitdaging wordt om de banden op temperatuur te krijgen, met name in de nachtelijke uren. "Het zal een van de grootste uitdagingen worden. Vorig jaar begonnen we op warme banden en in 2024 hebben we nog niet gereden met lagere temperaturen, waardoor we die omstandigheden nog niet hebben kunnen ervaren", vertelt Giovinazzi in gesprek met Motorsport.com. "Het zal een behoorlijk uitdaging worden op koude banden in de nacht. Het is een onbekende en een zorg die we allemaal delen, zowel coureurs als teams."