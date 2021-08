Alonso toch terug naar Le Mans voor demo met Alpine F1-wagen

De Spanjaard doet dat met een oudere F1-wagen van Alpine (destijds nog Renault) als onderdeel van de ‘Alpine parade’. Alonso ging in zijn jacht op de Triple Crown met Toyota naar Le Mans en schreef de wedstrijd in 2018 en 2019 op zijn naam. Alonso is er nog niet in geslaagd de Indy 500, het derde deel van de Triple Crown, ook te winnen. Toen de 40-jarige coureur terugkeerde in de Formule 1, liet zijn werkgever het niet toe dat hij dat hij ernaast nog aan dergelijke races als de Indy 500 zou deelnemen. Met een demonstratie keert Alonso toch nog even terug op Le Mans, waar dit weekend de 24-uurswedstrijd verreden wordt.

Ook zijn teamgenoot Esteban Ocon is aanwezig, maar de 24-jarige Fransman moet het doen met een wagen die een stuk minder snel is. De winnaar van de Hongaarse GP rijdt met de Alpine A110 GT4-wagen. Ook Alpine CEO Laurent Rossi is van de partij, hij komt tijdens de parade met een A110S in actie.

De ‘Alpine parade’ vindt zaterdagmiddag plaats om 14.10 uur plaats, iets minder dan twee uur voor de start van de legendarische 24 uur van Le Mans.