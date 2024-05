Cadillac wordt door drie teams vertegenwoordigd in de 24 uur van Le Mans: twee teams van Chip Ganassi Racing en een derde deelname in de vorm van Action Express Racing. Alleen dat laatste team had nog één plekje vrij, want daar lagen vaste IMSA-coureurs Pipo Derani en Jack Aitken al vast. Nu weten zij wie hun teamgenoot wordt voor de langeafstandsklassieker op het Circuit de la Sarthe: Felipe Drugovich. De F2-kampioen van 2022 zal daardoor zijn debuut maken in de Hypercar-klasse, wat volgt na zijn sportscardebuut in de European Le Mans Series, aar hij in de LMP2-auto van Vector Sport rijdt.

Action Express-teammanager Gary Nelson onthult dat Aston Martins F1-reservecoureur 'al een aantal jaar' op de radar stond. "Nadat we hem onlangs hadden zien racen met een sportwagen in de ELMS, kregen we eindelijk de kans om hem te ontmoeten en met hem samen te werken tijdens simulatortests", doet Nelson uit de doeken. "We waren onder de indruk van zijn volwassenheid, discipline en kennis. Vervolgens namen we Felipe mee naar een circuittest, waar hij onze auto deelde met Pipo en Jack. We zijn erg enthousiast om de volgende voor de hand liggende stap te nemen en Felipe naast Pipo en Jack in te zetten op Le Mans. Zijn staat van dienst spreekt boekdelen."

Drugovich heeft sinds zijn F2-titel niet de stap naar de Formule 1 kunnen maken en ziet deze 24 uur van Le Mans daarom ook al zijn 'belangrijkste kans in mijn racecarrière tot nu toe'. "De 24 uur van Le Mans laat zich niet in woorden omschrijven, zo magisch en belangrijk is het voor auto's in het algemeen en de autosport in het bijzonder", zegt de 23-jarige Braziliaan, die al twee keer de Virtual Le Mans wist te winnen. "Ik heb de magie van Le Mans nauwelijks aangeraakt toen ik twee keer de virtuele edities won - nu ga ik me er echt in storten. Wat een voorrecht om weer een droom uit te laten komen."

Cadillac beschikt bij de twee andere teams ook over sterke line-ups van ervaren coureurs. In de #3 zal Renger van der Zande samen met Sébastien Bourdais en Scott Dixon voor de zege willen gaan. In de zusterauto met startnummer 2 delen IndyCar-kampioen Alex Palou, Earl Bamber en Alex Lynn de shifts op Le Mans.