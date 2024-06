Vanthoor weet zeker na Le Mans: "Kubica reed met opzet tegen mij"

Na enkele uren in de 24 uur van Le Mans lag de #83 AF Corse Ferrari van Robert Kubica aan de leiding van de race. De gele Ferrari 499P zag in het zesde uur van de race de #15 BMW M Team WRT voor zich op de baan komen nadat deze een pitstop had gemaakt. Dries Vanthoor reed toen in de BMW en kreeg blauwe vlaggen voor de Ferrari, aangezien deze dus op het punt stond om de Belg op een ronde achterstand te zetten. Vanthoor wilde dat echter niet zomaar laten gebeuren en de twee bleven bij elkaar rijden op Mulsanne Straight. Het duel eindigde uiteindelijk in tranen voor Vanthoor, die een tik kreeg van de Ferrari en op hoge snelheid tegen de vangrails knalde. Het incident kwam Kubica op een stop/go-penalty van dertig seconden te staan.

"Persoonlijk denk ik dat hij dit met opzet heeft gedaan", zegt Vanthoor in de Over the Limit-podcast, die hij samen met broer Laurens opneemt. "Hij gaf niks om me na het incident. Zijn gedrag naar mij toe was respectloos, er was een gebrek aan menselijkheid. Dat toont voor mij aan dat hij het met opzet deed. Ik had een lichte hersenschudding en iets aan mijn linkervoet. Hij nam niet de moeite om me een berichtje te sturen of te vragen hoe het met me ging. Als je een incident hebt gehad met iemand en hoort dat zij naar het medisch centrum zijn gebracht, dan toon je wat respect. Dat is in dit geval niet gebeurd. Zelfs al was hij boos op mij, zelfs al was het mijn schuld - wat niet het geval is - dan toon je wat respect. Ik ben daar best teleurgesteld over."

Op sociale media waren de meningen verdeeld, waarbij fans van Kubica juist wezen op het feit dat Vanthoor er alles aan deed om de blauwe vlaggen te negeren. De BMW-coureur had een chicane afgesneden en bleef zo dus nog voor de Ferrari. "Ik had net nieuwe banden en kwam op slicks de pitstraat uit", verklaart Vanthoor. "Ik kreeg te horen dat het belangrijk was om de auto achter me ook achter me te houden, want dit ging om in de ronde van de leider blijven." Daarin speelden de nieuwe safety car-regels, sinds 2023 geïntroduceerd voor de 24 uur van Le Mans, een belangrijke rol. Als Vanthoor achter de leider was terechtgekomen, dan bleef hij ook bij de herstart op een ronde achterstand staan. Bleef hij voor Kubica en zou er dan een safety car komen, dan zou hij weer achteraan kunnen aansluiten - in de ronde van de leider. "Aan alle critici die me beschuldigen van het negeren van de blauwe vlag: ik heb de herhaling ook bekeken en in een duel als deze vallen deze niet op. En zelfs al had ik het opgemerkt, dan nog had ik geen ruimte gelaten omdat je in het WEC twee sectoren de tijd krijgt om iemand voorbij te laten. Dat staat duidelijk in de regels", aldus Vanthoor.

Gebrek aan respect

Op sociale media kreeg Vanthoor na de crash de volle laag van Kubica-fans, al kreeg hij ook steun van fans die vonden dat de straf voor de Poolse Ferrari-coureur te mild was. "Sociale media zijn wat dat betreft een probleem", stelt de 26-jarige coureur. "Het kan een heel duistere plek zijn. Het is zo makkelijk om iets te schrijven, daar kun je niets aan doen. Soms zouden mensen een bepaalde hoeveelheid respect moeten behouden. Ik kreeg veel haat van Kubica-fans. Zij zien het niet zoals wij het zien. Zij kennen de achtergronden met de boordradioberichten niet."

In gesprek met Mikołaj Sokół van het Poolse Motowizja reageert Kubica op zijn beurt op het voorval in de 24 uur van Le Mans. "Ik ben allereerst niet iemand die met 300 kilometer per uur tegen een andere auto zou gaan rijden terwijl we aan de leiding liggen met achttien uur te gaan", vertelt de 39-jarige Kubica. "Door naar hem toe te sturen riskeer ik dat ik zelf in de muur beland aan de rechterkant. Ten tweede zou mijn auto veel eerder hebben bewogen [als ik de crash had veroorzaakt], niet pas na het contact. Dat was niet het geval."

"Er zijn veel argumenten geweest die niet logisch zijn en niks te maken hebben met gezond racen", vervolgt Kubica. "Dat is mijn mening en die van elke verstandige coureur. Ik heb in een kampioenschap gereden waar je respect hebt voor andere coureurs, zeker als het de leiders zijn en je op een ronde achterstand gezet wordt. Zo'n situatie kan zich ook andersom voordoen en dan ben je blij dat anderen jouw positie en jouw race respecteren. Aan de andere kant zijn er ook kampioenschappen waar coureurs niks geven om blauwe vlaggen en de regels, dat is blijkbaar waar Dries in rijdt", haalt hij uit. "Ik was verrast dat er in de langeafstandsracerij niet zo veel respect is."

Tegelijkertijd wijst Kubica de twee Toyota's aan als respectvolste teams. "Het overkwam mij nooit dat een Toyota-coureur mij in de weg zat of op mijn staart bleef zitten", geeft de Ferrari-coureur aan. "Er zijn alleen ook coureurs in langzamere auto's die zich koste wat kost willen bewijzen. Ik weet niet waarom. Ik weet dat Dries de instructies kreeg om koste wat kost in de ronde van de leider te blijven, maar als iemand, bijvoorbeeld een engineer, mij vertelt om van de achtste verdieping te springen, dan zou ik dat niet doen. Maar blijkbaar zijn er coureurs die dat wel zouden doen."