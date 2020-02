Constructeurs voorzichtig enthousiast over LMDh-reglementen

De zogeheten LMDh-prototypes worden de opvolgers van de huidige DPi-klasse. Gebaseerd op een LMP2-chassis dat van een van vier aangeduide bouwers gekocht kan worden, met bodywork dat het merk zelf mag vormgeven, een motor van de constructeur en een bescheiden, standaard hybridesysteem.

De DPi-formule is een redelijk succes in Amerika met merken als Cadillac, Acura en Mazda, die tegen elkaar knokken in de hoogste categorie van het IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Meedoen aan de 24 uur van Le Mans en het FIA World Endurance Championship behoort momenteel echter niet tot de mogelijkheden. Geen van de constructeurs is bereid om het enorme budget op tafel te leggen om het op te nemen tegen Toyota met een volledig verschillende LMP1-wagen.

Met de invoering van de LMDh komt daar vanaf het WEC-seizoen 2021-2022 en de 24 uur van Le Mans 2022 verandering in. In Europa hebben Toyota, Aston Martin en Peugeot al toegezegd om deel te nemen met een hypercar. De nieuwe LMDh-regels geven ook teams die in Amerika actief zijn de kans om aan het wereldkampioenschap en aan de grootste etmaalrace ter wereld deel te nemen. Wat in Daytona werd voorgesteld was echter slechts een kader dat nog moet worden ingekleurd. De volledige reglementen zijn nog niet afgerond en dus blijft het afwachten welke merken ook toe zullen happen.

Mazda is een van de huidige IMSA-merken die daar oren naar zou kunnen hebben. De autobouwer is een van de twee Japanse merken die al in Le Mans wisten te winnen. Mazda won in 1991 met de inmiddels iconische 787B met Wankel-motor. De editie van 1992 was de laatste waarin Mazda meestreed om de algemene overwinning als fabrieksteam.

"Het zou natuurlijk geweldig zijn om Mazda terug naar de 24 uur van Le Mans te brengen met een fabrieksprogramma", stelde Nelson Cosgrove, de nieuwe autosportchef van Mazda North America. "LMDh zou een mooie kans zijn, maar er is nog veel werk voor de boeg om te begrijpen of we succesvol zouden kunnen zijn met dat soort programma." Leuk detail: John Doonan, de voorganger van Cosgrove bij Mazda, is nu de president van IMSA.

Bij Cadillac en Acura wordt voorlopig nog afwachtend gereageerd, maar Roger Penske is wel enthousiast. De peetvader van de Amerikaanse autosport runt naast teams in de IndyCar en NASCAR ook de DPi-wagens van Acura. "Hier hebben we al enkele jaren om gevraagd", vertelde Penske voor aanvang van de 24 uur van Daytona aan Motorsport.com. "We kunnen meedoen hier in Daytona, in Sebring en in Petit Le Mans, maar Le Mans is een van de races die we nog nooit hebben gewonnen. We moeten daar kunnen racen, en racen om te winnen. Hier in Daytona hebben we zes wagens om tegen te racen. Dat zouden er twintig moeten zijn. Het samenbrengen van de regels moet die competitie mogelijk maken. Je hoeft geen 300 miljoen uit te geven om naar Le Mans te gaan."

Europese teams gematigd positief

Ook in Europa zijn de reacties positief, maar omdat de finale reglementen nog niet bekend zijn kunnen de geïnteresseerde constructeurs hun huiswerk nog niet terdege maken. "Het is een positieve stap. Als de regels gefinaliseerd zijn, dan zullen wij die bekijken", stelde BMW Motorsport-baas Jens Marquardt. "We zullen bekijken of het in onze marketingstrategie past, maar dit is meer iets voor de lange termijn." BMW trok de deur van Le Mans na een seizoen al dicht met de M8 GTE-wagen, maar blijft dit seizoen wel racen in Noord-Amerika.

Porsche vertrok in 2017 uit de LMP1-klasse, maar blijft een vaste waarden in de GT-klassen. Heeft het merk uit Weissach oren naar een terugkeer op het hoogste niveau? "Daar kunnen we geen uitspraak over doen, want we kennen de reglementen nog niet. Het is wel goed nieuws voor de industrie", reageerde Porsche-autosportbaas Pascal Zurlinden.

Ook Toyota en Aston Martin, die zelf al toe hebben gezegd voor de nieuwe Hypercars in Le Mans, reageren voorzichtig enthousiast op de convergentie van de reglementen. "Als deze zet meer constructeurs oplevert, dan verwelkomen wij dat", stelde een woordvoerder van Toyota. "We wachten ondertussen op meer details."

Aston Martin is dan weer "tevreden om vast te stellen dat de toekomst van de topklasse in de endurance is verzekerd. We zullen nauw samenwerken met alle partijen om ervoor te zorgen dat de positie van de hypercars behouden."

Toyota en Aston Martin zouden het met andere woorden vanaf het seizoen 2021-2022 opnemen tegen constructeurs die slechts een fractie van de kostprijs betalen, wat voor ongerustheid kan zorgen. Een gigant als Toyota kan de investering in het WEC met eigen hybridetechnologie, die in totaal over honderden miljoenen gaat, alvast nog afschrijven als technologische ontwikkeling voor de autoreus. Het ontwikkelt een prototype gestileerd als de Toyota GR Super Sport. Aston Martin komt met een versie van de Valkyrie.

Met medewerking van Gary Watkins