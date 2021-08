Chaotische avond op Le Mans: Visser uit de race na crash

Nadat een fikse regenbui al voor een chaotisch openingsuur van de 89ste 24 uur van Le Mans had gezorgd, zorgde een nieuwe regenbui halverwege de avond opnieuw voor tal van incidenten. Zo werd Frits van Eerd verrast door een plotselinge regenbui en vloog hij bij het ingaan van de Porsche-bochten in de grindbak met de #29 ORECA van Racing Team Nederland. De knalgele LMP2-bolide kwam vast te staan in het grind, maar na wat hulp van de marshals kon Van Eerd zijn weg weer vervolgen.

Dubbele aanrijding voor Floersch

Het tijdverlies voor Racing Team Nederland bleef beperkt, omdat vlak na het uitstapje Van Eerd de safety car de baan op werd gestuurd. De wedstrijd werd geneutraliseerd na een vervelende aanrijding voor Sophia Floersch, die op weg naar de Porsche-bochten een aanvaring had met Franco Colapinto. De jonge Argentijn – die de #26 ORECA van G-Drive onder andere deelt met Nyck de Vries – kon zijn auto na de crash op eigen kracht terugbrengen naar de pits, om na flink wat oponthoud en een spoedreparatie weer terug de baan op te worden gestuurd. Voor Floersch eindigde de aanrijding echter een stuk vervelender. Na de aanvaring met Colapinto kwam de Duitse namelijk dwars op het asfalt stil te staan, om vervolgens in de zijkant aangereden te worden door Tom Cloet in de #74 Ligier van Racing Team India Eurasia. Die tweede klap bleek te veel van het goede voor de #1 Richard Mille Racing-ORECA van Floersch, die de auto deelt met Beitske Visser en Tatiana Calderon. Floersch kon haar weg namelijk niet meer vervolgen, waardoor de race van één van de twee geheel vrouwelijke line-ups deze Le Mans tot een vroegtijdig einde kwam.

Naast de chaos in de Porsche-bochten ging het op hetzelfde moment ook mis in de Dunlop-chicane. Manuel Maldonado verloor de macht over het stuur van de #32 ORECA van United Autosports en moest door het grind in de Dunlop-chicane, om vervolgens op het asfalt vol in de flank van de zusterbolide met startnummer 23 te eindigen. Paul di Resta kon de #23 terugsturen na de pits, waarna deze na een snelle reparatie weer op pad kon worden gestuurd. De #32 ORECA moest de race wel staken na de crash.

Toyota leidt, WRT 1-2 in LMP2

Ondanks de nodige chaos op de baan blijft Toyota vooralsnog in controle op het Circuit de la Sarthe. De Toyota met startnummer 7 rijdt nog altijd aan kop voor de zusterbolide met startnummer 8. In de LMP2-klasse is het eveneens een 1-2 voor het Belgische Team WRT, waar ook Robin Frijns voor uitkomt. In de GTE Pro-klasse rijdt de AF Corse-Ferrari met startnummer 51 aan kop. Nick Catsburg is met de #63 Corvette verwikkeld in het gevecht om de leiding. De zusterbolide met startnummer 64 moest de pits opzoeken voor een nieuwe diffuser en liep daardoor twee ronden achterstand op.

Net als bij de GTE Pro’s heeft AF Corse ook in de GTE AM-klasse de leiding in handen dankzij de Ferrari met startnummer 83. Problemen waren er onder andere voor de #33 Aston Martin van TF Sport, die in de eerste Mulsanne-chicane vol de bandenstapels raakte, maar wel zijn weg kon vervolgen. In Tertre Rouge maakte ook de Ferrari met startnummer 47 kennis met de bandenstapels. Deze auto – bestuurd door Roberto Lacorte – verdween wel achter de vangrail.