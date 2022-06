Cadillac onthult eerste beelden van LMDh Hypercar

Het merk van General Motors maakte eerder al bekend vanaf 2023 deel te gaan nemen in de topklasse van zowel het World Endurance Championship als het Amerikaanse IMSA SportsCar Championship. De eerste afbeeldingen van de nieuwe bolide zijn nu aan de wereld getoond. Het betreft echter een showmodel, de definitieve versie zal er nog aanzienlijk anders uitzien.

Met de Project GTP Hypercar keert Cadillac voor het eerst sinds 2002 terug in de 24 uur van Le Mans. De bolide is ontwikkeld rondom de nieuwe generatie Dallara LMP2, in samenwerking met Cadillac Racing en Cadillac Design. Het merk maakte tevens bekend dat de bolide wordt aangedreven door een gloednieuwe 5.5 liter V8.

De eerste tests vinden deze zomer plaats, in de aanloop naar een reeks officiële IMSA-testsessies aan het einde van het jaar. De homologatie vindt plaats voorafgaand aan de 24 uur van Daytona van 2023, de openingsronde van het IMSA-kampioenschap. Chip Ganassi Racing en Action Express Racing zijn al bevestigd als partnerteams voor het LMDh-project. Renger van der Zande staat voor volgend jaar nog onder contract bij eerstgenoemde formatie en zal een rol gaan spelen in de ontwikkeling van de auto.

Foto's: de Cadillac Project GTP Hypercar

Cadillac LMDh prototype 1 / 9 Foto door: Cadillac Communications Cadillac LMDh prototype 2 / 9 Foto door: Cadillac Communications Cadillac LMDh prototype 3 / 9 Foto door: Cadillac Communications Cadillac LMDh prototype 4 / 9 Foto door: Cadillac Communications Cadillac LMDh prototype 5 / 9 Foto door: Cadillac Communications Cadillac LMDh prototype 6 / 9 Foto door: Cadillac Communications Cadillac LMDh prototype 7 / 9 Foto door: Cadillac Communications Cadillac LMDh prototype 8 / 9 Foto door: Cadillac Communications Cadillac LMDh prototype 9 / 9 Foto door: Cadillac Communications