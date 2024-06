Toyota bovenaan in VT1 24 uur van Le Mans, De Vries en Frijns in top-tien

Nadat er afgelopen zondag al een testdag plaats vond, is de aanloop naar de 24 uur van Le Mans woensdag echt afgetrapt met de eerste vrije training. Vanaf 14.00 uur kregen de teams drie uur de tijd om een goede afstelling te vinden richting de kwalificatie, die woensdagavond plaatsvindt. De eerste training draaide echter uit op een ronduit rommelig geheel met diverse stilgevallen bolides, slow zones en twee rode vlaggen. Een daarvan was in het laatste half uur nodig na een kleine crash van de #2 Cadillac V-Series.R, die gedeeld wordt door Earl Bamber, Alex Lynn en Álex Palou. Dat trio zou door een ronde van Lynn uiteindelijk op de zesde positie eindigen in de ranglijst op een kleine seconde van de snelste auto.

Die werd bestuurd door Brendon Hartley, die in de #8 Toyota GR010-Hybrid 3.26.013 nodig had voor een rondje op het 13,6 kilometer lange Circuit de la Sarthe. De Nieuw-Zeelander, die zijn auto deelt met Sébastien Buemi en Ryo Hirakawa, was daarmee zes tienden sneller dan Callum Ilott in de #12 Jota Porsche 963. Kort daarachter volgde de #15 WRT BMW M Hybrid V8 van Dries Vanthoor, Raffaele Marciello en Marco Wittmann, met de #99 Proton Porsche 963 van Neel Jani, Harry Tincknell en Julien Andlauer daarachter op de vierde positie. De top-vijf werd voltooid door de #7 Toyota, waarin Nyck de Vries al vroeg in de training tekende voor de snelste tijd. Teamgenoten José Maria López en Kamui Kobayashi gingen vervolgens niet sneller, waardoor de tweede Toyota uiteindelijk nog terugzakte naar de vijfde stek.

Achter de snelste Cadillac noteerde Robin Frijns de zevende tijd in de #20 WRT BMW M Hybrid V8, die hij in Le Mans deelt met Sheldon van der Linde en René Rast. Antonio Fuoco posteerde de #50 AF Corse Ferrari 499P op de achtste positie en was de laatste rijder binnen een seconde van de tijd van Hartley. De top-tien werd voltooid door de Alpines, met de #36 voor de #35. Renger van der Zande, de derde en laatste Nederlander in de Hypercar-klasse, moest het in de #3 Cadillac doen met de dertiende tijd. De 3.27.672 werd door teamgenoot Sébastien Bourdais gereden.

Viscaal vierde in LMP2, Schuring in top-tien bij LMGT3

Het LMP2-veld werd tijdens de eerste oefensessie in Le Mans aangevoerd door drie Pro-Am-bolides. De #14 AO by TF Orecaeindigde met een 3.34.245 van Louis Delétraz bovenaan, op zes tienden gevolgd door James Allen in de #30 Duqueine Oreca. Ook Ben Hanley wist in de #23 United Autosports Oreca onder de 3 minuut en 35 seconden te blijven, iets waar Bent Viscaal niet in slaagde in de #9 Proton Oreca. Desondanks was de tijd van de Nederlander genoeg voor de vierde plek op de ranglijst. Job van Uitert bezorgde de #28 Idec Sport Oreca de zevende positie, Nicky Catsburg moest het met de #45 Crowdstrike by APR uiteindelijk doen met de dertiende positie.

Akkodis ASP besloot de eerste oefensessie van de LMGT3-klasse met de snelste tijd. Esteban Masson bezorgde de #87 ASP Lexus RC F de eerste plek met 3.57.808, waarmee hij bijna een seconde sneller was dan Brendan Iribe in de #70 Inception McLaren 720S. Grégoire Saucy completeerde de top-drie in de #59 United Autosports McLaren. Morris Schuring was in de #10 Manthey EMA Porsche 911 GT3 R uiteindelijk tiende, waarmee hij ruimschoots voor Larry ten Voorde in de #66 JMW Motorsport Ferrari 296 stond. De Tukker klokte de vijftiende tijd en stond daarmee drie plekken voor Valentino Rossi, die de #46 WRT BMW M4 naar de achttiende tijd stuurde.

De aanloop naar de 24 uur van Le Mans wordt woensdagavond om 19.00 uur vervolgd met de kwalificatie. Daarin plaatsen de snelste teams in de drie klassen zich voor de hyperpole van donderdagavond.

Uitslag eerste vrije training 24 uur van Le Mans