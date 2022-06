Hartley pakt derde Le Mans-zege: “Voelt net zo goed als de eerste”

Brendon Hartley was bijzonder geëmotioneerd toen hij de #8 Toyota naar de finish mocht brengen in de laatste stint. Samen met Sébastien Buemi en Ryo Hirakawa had de voormalig F1-coureur een intens gevecht achter de rug met de zusterwagen van de Japanse fabrikant. Na maar liefst twintig positiewisselingen in de eerste zestien uur van de race, viel het kwartje na een technisch probleem voor de #7 de kant van Hartley op.

“Deze voelt net zo goed als de eerste”, zegt Hartley, die in 2017 namens Porsche won en vervolgens in 2020 nog een tweede zege aan zijn palmares toevoegde toen hij bij Toyota terugkeerde in het WEC. “Ik werd bij de finish echt overmand door emoties, die waren heel erg heftig. Het was een geweldige race omdat we elkaar zo hard gepusht hadden, we hebben alles gegeven. We hebben helemaal niets laten liggen omdat de verschillen zo klein waren.”

Na twee jaar was het publiek weer massaal aanwezig op het Circuit de la Sarthe. Zo’n 244.000 bezoekers waren bij de race aanwezig. Een belangrijke factor, vindt Hartley: “De tweede [overwinning] zonder publiek was heel vreemd.” De kiwi was in tranen toen hij de finish gehaald had. “Mijn vrouw en dochter van zes maanden oud waren bij de race en mijn engineer vertelde me via de radio dat hij ze net gezien had. Toen was ik het helemaal kwijt en kwamen de tranen nog meer.”

Hartley vond het spijtig dat het duel met de #7 Toyota niet langer duurde. “Dat kleine technische probleem, het is heel spijtig voor ze”, aldus Hartley. “Tot dat moment was het een geweldige race. De beide teams hebben een geweldige band, er is wederzijds veel respect.”

