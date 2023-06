Bent Viscaal is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in het World Endurance Championship (WEC). De Nederlander, afkomstig uit Twente, komt in actie voor het Italiaanse team van Prema en doet het voorlopig niet onaardig. Komend weekend deelt de Tukker auto #9 met Formule 2-coureur Juan Manuel Correa en Filip Ugran. Het is voor Viscaal zijn tweede optreden in de 24 uur van Le Mans. In 2022 streed hij voor de LMP2-zege met ARC Bratislava, alvorens een kapotte radiator roet in het eten gooide. De LMP2-klasse belooft dit jaar een competitieve uitdaging te worden, maar Viscaal put hoop uit het feit dat Prema in de afgelopen editie op het podium eindigde.

“Volgens mij kan niemand wachten tot de Franse startvlag aankomende zaterdagmiddag wordt gezwaaid”, zegt Viscaal. “Toevalligerwijs mocht ik die vlag als eerste tekenen - alle 186 coureurs zetten hun handtekening erop -, wellicht is dat een voorteken. Binnen Prema Racing is iedereen gefocust op deze wedstrijd. Vorig jaar finishte dit team als tweede, dus de kennis om een podiumfinish te scoren is aanwezig. Op uitnodiging van ARC Bratislava mocht ik vorig jaar aan deze geweldige wedstrijd proeven en het ging bepaald niet slecht. Op een gegeven moment lagen we drie hele ronden voor, maar doordat de radiator werd stukgeslagen door een steentje verloren we teveel tijd. Desalniettemin heb ik vorig jaar met volle teugen genoten. De 24 uur van Le Mans is niet voor niets een van de drie kroonjuwelen van de autosport, dit is een ongelooflijk gaaf evenement en ik ben dankbaar dat ik er deel van mag uitmaken.”

De 23-jarige coureur durft geen voorspellingen te doen. Hij maakt de balans wel op zodra de finishvlag na 24 uur wordt gezwaaid. “Het enige wat je als rijder kan doen is blind vertrouwen op je collega’s, monteurs en engineers, om zelf het maximale eruit te halen. Het resultaat komt op zondagmiddag wel ter sprake: tot die tijd is het een kwestie van gas geven en de boel heel houden. Ik kan niet wachten om van start te gaan!”, besluit Viscaal.