Visser terug op Le Mans: “Dit is het hoogtepunt van het seizoen”

Visser maakte vorig jaar haar debuut in de 24 uur van Le Mans, net als haar teamgenoten Tatiana Calderon en Sophia Floersch. Ondanks het gebrek aan ervaring reed het vrouwelijke trio van Richard Mille Racing een foutloze race in de knalrode Oreca, om de race daarmee op een verdienstelijke negende plek in de LMP2-klasse af te sluiten.

Debuut vol uitdagingen

Het feit dat het trio de race vorig jaar zonder noemenswaardige tegenslagen tot een goed einde heeft gebracht mag op zich al als een hele prestatie worden gezien. Vanwege de pandemie werd de gebruikelijke testdag op het Circuit de la Sarthe namelijk afgelast, terwijl de overige activiteiten op de baan die wel doorgingen zoveel mogelijk op elkaar werden gepropt. In een paar dagen tijd kregen Visser, Calderon en Floersch zoveel nieuwe ervaringen en informatie op zich afgevuurd dat het trio nauwelijks de tijd kreeg om alles te verwerken, laat staan de hele boel en de afstelling van de auto te analyseren of te perfectioneren met de engineers.

De 24 uur van Le Mans was daarnaast ook nog eens de eerste race waarin Visser, Calderon en Floersch vorig jaar met elkaar samen reden. Een crash op Paul Ricard enkele weken eerder had ervoor gezorgd dat Katherine Legge de race moest laten schieten en Visser werd opgetrommeld als haar vervangster. Verplichtingen elders van Calderon (Super Formula) en Floersch (Formule 3) zorgden ervoor dat het trio op Le Mans pas voor het eerst met elkaar kon kennismaken.

“Vorig jaar was het voor iedereen een leerjaar en een leerproces”, blikt Floersch terug. “We waren allemaal totaal nieuw in de lange-afstandsracerij, dus niet alleen het teamwork, maar ook tal van andere zaken waren anders dan wat we gewend waren uit de single-seaters.”

Beitske Visser (links) en Sophia Floersch Foto: Marc Fleury

Na het leerzame debuutseizoen in de European Le Mans Series, besloot het team van horlogemaker Richard Mille de opstap te maken naar het FIA World Endurance Championship, waar ze het in de LMP2-klasse onder andere op moeten nemen tegen ervaren endurance-rijders en een handjevol voormalig Formule 1-coureurs. Hoewel de knalrode Oreca-07 Gibson – door de coureurs liefkozend omgedoopt tot ‘Roxy’ – hetzelfde is gebleven, is er toch een hoop veranderd. Zo nam Goodyear de taak van bandenleverancier over van Michelin en zijn de LMP2-bolides een stuk langzamer gemaakt om zo een snelheidsverschil te houden met de Hypercars, de nieuwe auto’s in de topklasse van het WEC die langzamer zijn dan hun LMP1-voorgangers. Om de LMP2’s langzamer te maken hebben de auto’s dit jaar meer gewicht aan boord gekregen, rijden ze met minder vermogen en is ook de aerodynamica verminderd.

“Het vergt een heel andere rijstijl”, legt Visser de doorgevoerde veranderingen uit. “Dat was de grootste uitdaging. We blijven eraan werken, maar tussen Spa en Portimao hebben we al een enorme stap weten te maken.”

Richard Mille Racing eindigde de eerste race van het WEC-seizoen op Spa-Francorchamps als achtste, waarna in Portugal een zesde plek volgde. Tijdens de derde ronde in Monza - waar Visser ontbrak vanwege haar verplichtingen in de W Series – kwamen Calderon en Floersch opnieuw als achtste aan de finish.

'We houden gelukkig wel van een uitdaging'

“Het niveau ligt extreem hoog, dus het is ons absoluut niet makkelijker gemaakt. We houden gelukkig wel van een uitdaging”, vult Calderon aan. “We worden elke race steeds beter, dat kun je ook terugzien in de resultaten. Ik ben persoonlijk veel gegroeid als coureur in de lange-afstandsracerij, maar er zit nog wel meer in het vat naarmate wij drieën meer en meer met elkaar samenwerken.”

Ook Signatech-baas Philippe Sinault, dat het team van Richard Mille Racing runt, denkt dat er nog voldoende ruimte om te groeien is: “Ze hebben het vorig jaar fantastisch gedaan in hun eerste seizoen. Dit jaar is het iets anders, maar het zijn echt sterke meiden. We mogen dan ook betere resultaten verwachten. Voor Le Mans mogen we echt dromen van een goed resultaat.”

#1 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson LMP2 van Tatiana Calderon, Sophia Floersch, Beitske Visser Foto: JEP / Motorsport Images

“Voor ons is dit het hoogtepunt van het seizoen”, blikt Visser vooruit op haar tweede deelname aan de Franse klassieker. “Het is absoluut de race waar we het meeste naar uitkijken. Vorig jaar hebben we in de race geen fouten gemaakt. Dit jaar is het opnieuw ons doel om geen fouten te maken en op die manier een goed resultaat te scoren. Sowieso denk ik dat je al beter rijdt wanneer je ervan geniet, dus dat is al heel belangrijk.”

Statement

Een goed resultaat in de 24 uur van Le Mans betekent ook een enorme boost voor de strijd in het WEC-kampioenschap, waar Calderon dit jaar mikt op een finish in de top-zes: “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet wil winnen, maar gezien de progressie die we maken denk ik dat een finish bij de beste zes aan het einde van het seizoen een geweldig resultaat zou zijn, en tevens een realistisch doel. We willen een statement maken en goed presteren, terwijl we er ook van genieten.”

“Er is een hele hoop vrouwelijk talent, maar we hebben nooit echt een eerlijke kans gekregen om op het hoogste niveau te racen. Het is dan ook een enorme bonus voor ons dat we van iedereen bij Richard Mille Racing dit vertrouwen krijgen”, aldus Calderon. “Ook voor de volgende generatie. Het opent deuren [voor vrouwelijke coureurs], door te laten zien dat het mogelijk is en dat dingen veranderen.”

Naast de coureurs van Richard Mille Racing staat er op Le Mans ook een geheel vrouwelijk team in de GTE AM-klasse aan de start. Rahel Frey, Michelle Gatting en Sarah Bovy zullen namens Iron Lynx de Ferrari 488 GTE met startnummer 85 besturen.