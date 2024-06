De grote winnaar van de Balance of Performance lijkt op het eerste oog Peugeot te zijn. De Franse fabrikant introduceerde eerder dit jaar de evo-versie van de 9X8 LMH, de 9X8 2024. Sindsdien heeft Peugeot met een zware auto met minder vermogen gereden, maar voor de 24 uur van Le Mans mag het met 18 kilogram minder rijden om tot een minimumgewicht van 1.047 kilogram te komen. Het maximumvermogen blijft wel gelijk aan dat van de 6 uur van Spa-Francorchamps: 508 kW (692 pk).

Porsche heeft tot nu toe twee van de drie races van het WEC-seizoen 2024 gewonnen en krijgt er voor het hoogtepunt van de kalender 5 kilogram aan minimumgewicht bij ten opzichte van Spa. Wel krijgt het Duitse merk met de 963 LMDh beschikking tot 4 kW (5 pk) meer vermogen. Ferrari zal met een tien kilogram lichtere 499P Hypercar aan de start verschijnen en krijgt bovendien 2 kW (3 pk) extra. Toyota is ook afgeslankt met negen kilogram, maar moet ook flink aan vermogen inboeten: 7 kW (9 pk).

Veel aandacht gaat in deze BoP echter uit naar de introductie van de 'power gain'. Dit stond al langer op de planning, maar zal voor de 24 uur van Le Mans dus toegepast worden. Dit onderdeel van de BoP moet de acceleratie en topsnelheden van de verschillende fabrikanten gelijk zien te trekken. Op dat vlak is Ferrari dan wel een verliezer: boven de 250 kilometer per uur moet het met 1,7 procent minder vermogen rijden, een mindering van 8,6 kW (11,7 pk). Andere verliezers op dit gebied zijn Lamborghini met een mindering van 1,6 procent en Peugeot met 0,7 procent verlies. Op Porsche en Cadillac - die geen wijziging krijgen in de power gain - na, hebben de andere teams juist 0,9 procent meer vermogen boven de 250 kilometer per uur. De Cadillac V-Series.R zal de lichtste auto van het Hypercarveld zijn met een minimumgewicht van 1.036 kilogram. Porsche moet aan een minimumgewicht van 1.042 kg geloven, BMW en Lamborghini zitten op 1.039 kilogram.

Power gain zou oorspronkelijk al eerder dit seizoen geïntroduceerd zijn, een exacte reden voor de vertraging is nooit gegeven. Voor die BoP-tabellen stond ook in eerste instantie een power gain vanaf 210 kilometer per uur. Dat het nu om 250 kilometer per uur gaat, heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de aard van het 13,626 kilometer lange Circuit de la Sarthe. Zoals gebruikelijk gaat deze BoP wel gepaard met de gebruikelijke tekst dat deze 'tot nader order' geldig blijft. Er wordt aangenomen dat de richtlijnen die zijn opgesteld voor de BoP geen ruimte laten voor veranderingen tussen de testdag op zondag en de aftrap van de trainingen en kwalificaties op de woensdag erna. De BoP-tabellen van het WEC hebben normaliter een plus of min naast de cijfers staan, maar voor Le Mans is dat niet het geval. Dit omdat de FIA en Automobile Club de l'Ouest de 24 uur van le Mans als een apart evenement zien binnen het kampioenschap.