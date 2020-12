Audi terug naar Le Mans: Het verhaal tot dusver

In 1999 was Audi voor het eerst aanwezig in Le Mans. De concurrentie was stevig. BMW, Toyota en Nissan, ze waren allemaal van de partij. Het was dus ook zeer indrukwekkend dat Audi met de R8 gelijk op het podium stond met een derde plek. Later bleek dat het begin van een ongekende reeks te zijn. In 2000 pakten de Duitsers hun eerste overwinning. Het veld was weliswaar ietwat uitgedund omdat er veel fabrikanten mee ophielden, maar op de 1-2-3 zege viel niets af te dingen. Emanuele Pirro, Frank Biela en Tom Kristensen, die Le Mans in totaal negen keer zou winnen, stonden op de hoogste trede. Ook in 2001 en 2002 werd geworden met hetzelfde rijderstrio, met in 2002 opnieuw drie Audi’s op het podium.

Eerste rivalen

In 2003 pakte Bentley de zege met door een Audi V8 aangedreven de Speed 8, met een auto die ook qua ontwerp wortels had bij Audi. En wie zat er in de winnende bolide? Inderdaad, Tom Kristensen. In 2004 kwamen er nieuwe regels met de invoering van de LMP1 en LMP2. Bentley stopte ermee, Audi bleef van de partij en begon aan een nieuwe reeks zeges. In 2004, 2005 en 2006 pakten de Duitsers de overwinning zonder grote tegenstand van andere grote constructeurs. Wel verraste het merk met de vier ringen in dat laatste jaar met de motorkeuze. In 2006 werd namelijk voor het eerst de Audi R10 gebruikt, met dieselmotor. Zo lieten de Duitsers zien niet alleen snel te zijn, maar ook nog eens innovatief. Tom Kristensen stond ondertussen al op zeven Le Mans-overwinningen, waarmee hij het zegerecord van Jacky Ickx van de tabellen had gereden.

Start: #3 Peugeot Sport Total Peugeot 908: Sébastien Bourdais, Pedro Lamy, Simon Pagenaud Photo by: Eric Gilbert

Audi vs Peugeot

In 2007 kwam Peugeot op het Circuit de la Sarthe aanzetten met zijn 908. Dit was ook een diesel aangedreven wagen. Meteen lieten de Fransen zien hoe snel ze waren, want Peugeot pakte de pole-position. In de race bleek Audi echter te sterk. In 2008 gebeurde exact hetzelfde. Audi had weliswaar niet de pure snelheid in de kwalificatie, maar over een etmaal waren ze meer uitgekookt. Een jaar later veranderde dat. In een hele spannende strijd trok Peugeot aan het langste eind en zo verloor Audi voor de tweede keer in de 21ste eeuw. Wat dit dan het einde van de suprematie?

Nee, want in 2010 namen ze gelijk al revanche. Peugeot viel met alle vier de wagens uit en Audi zat terug op de troon. 2011 bleek de laatste jaargang van deze rivaliteit te worden. Een heuse thriller met een felle strijd en megacrashes werd in het voordeel beslist van Audi. De voorsprong? 13 seconden. Zo werd het tien uit dertien… tien overwinningen uit dertien pogingen, ongekend.

In 2012 werd het FIA World Endurance Championship opgericht, wat het hybridetijdperk inluidde in Le Mans. Peugeot vertrok onverwachts, Audi bleef en kreeg met Toyota een concurrent. Toyota kwam met twee hybrids naar Le Mans, net als Audi dat ook nog twee standaard R18’s meenam. De Duitsers bleken ook de sterkste met hybride technologie, en zo zetten ze de serie voort. Ook in 2013, ditmaal met een volledige hybride-vloot, werd gewoon weer gewonnen. Dat zou achteraf de laatste overwinning zijn van Tom Kristensen. Mister Le Mans schreef zijn negende (!) overwinning op zijn naam.

Als andere merken uit andere landen het niet lukt om Audi te verslaan, dan moet een Duits merk uit hetzelfde concern het maar gaan proberen. In 2014 deed Porsche voor het eerst sinds lange tijd weer mee op Le Mans, en het werd een bijzonder spannende editie. Een grote crash in een natte openingsfase met een Toyota en een Audi, een leidende Toyota die in de nacht uitvalt, problemen voor Audi: de wedstrijd stond bol van omwentelingen. Met nog een paar uur te gaan leidde Mark Webber in de Porsche, maar een stunt zat er niet in. Ook daar sloegen de problemen toe en zo won, jawel, Audi voor de dertiende keer in zestien deelnames op Le Mans.

In 2015 zette Porsche groots in en nam het net zoals Audi drie bolides mee. Deze twee merken gingen uitmaken wie er dat jaar zou winnen, aangezien Toyota er dat jaar absoluut niet aan te pas kwam. De derde wagen van Porsche met onder andere Nico Hülkenberg achter het stuur, won de race en zo werd Audi eindelijk weer eens verslagen. Het merk uit Stuttgart deed precies wat de mannen uit Ingolstadt deden en won in het tweede jaar na binnenkomst. Een jaar later werd het nog verrassender. Audi bracht een sterk verbeterde R18 naar Le Mans, maar zowel Porsche als Toyota bleken gewoon sterker. Porsche won opnieuw nadat de #5 Toyota in de laatste ronde stilviel. Voor Audi was het een zware nederlaag, en ook gelijk de laatste vertoning op Le Mans.

Want door de dieselgate bij Volkswagen en de sterk opkomende Formule E besloot Audi te stoppen met het LMP1-programma. Net als Porsche een jaar later. Zo kregen we drie relatief saaie edities op Le Mans met Toyota als enige fabrikant. Met de invoering van de Hypercars ziet het er weer positiever uit. Toyota en Peugeot waren al bevestigd, daar is Audi dus inmiddels bijgekomen. Bij een hele hoop andere merken, waaronder Porsche, zijn ook geruchten van een terugkeer. LMP1 is mag dan gestorven zijn, nu kijken we vooruit naar misschien wel een van de meest sprankelende tijdperken op Le Mans. Krijgen we weer thrillers zoals in 2011, of start Audi meteen weer met domineren? Over uiterlijk drie jaar weten we het.

