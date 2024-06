Porsche bereikte maar net aan de Hyperpole met de #6 Porsche 963 LMDh, maar daarin slaagde het wel te verrassen door de pole-position te veroveren. Kévin Estre moest tot de limiet gaan om te voorkomen dat Cadillac er na de rode vlag met de pole vandoor zou gaan. De Fransman troefde de Cadillac met 0,148 seconde af en start zodoende van pole in de 24 uur van Le Mans, maar volgens teamgenoot André Lotterer betekent die pole niet meteen dat de snelheid van de Porsche over een hele stint goed genoeg zal zijn.

Gevraagd door Motorsport.com of het kwalificatieresultaat aan de verwachtingen voldeed of dat deze overtroffen zijn, antwoordt Lotterer: "Een beetje beter. Na de testdag dachten we dat we goed waren, maar na de eerste vrije training, de tweede vrije training en de kwalificatie zagen we dat het niet zo makkelijk zou zijn vooraan. Kévin heeft echt uitzonderlijk werk geleverd door de auto in de top-acht te zetten, in de Hyperpole. We hebben gezien dat niet veel Porsche's daarin geslaagd waren. In de Hyperpole pakte alles goed uit. Het was een buitengewone ronde van hem, maar het is misschien niet 100 procent representatief voor onze performance."