Alpine voor Toyota in chaotische derde vrije training

Lapierre stuurde de #36 Alpine A480-Gibson vlak voor het einde van de drie uur durende trainingssessie in een 3.26.594 rond het Circuit de la Sarthe. De Fransman was daarmee anderhalve seconde sneller dan de #7 Toyota van Mike Conway, die lang bovenaan stond nadat hij vroeg in de sessie een 3.28.064 had genoteerd.

Toyota raakt de muur

De derde vrije training werd donderdagmiddag gekenmerkt door twee rode vlaggen en tal van incidenten. Ook de #8 Toyota kwam niet ongeschonden uit de training nadat Kazuki Nakajima in het laatste uur in de fout was gegaan ter hoogte van Indianapolis. De Japanner verloor de achterkant van de GR010 Hybrid en tikte de muur aan, maar kon zijn auto wel op eigen kracht terugbrengen naar de pits. Op hetzelfde punt ging in de slotminuten ook Lapierre naast de baan, al wist hij zijn auto wel uit de muur te houden.

De sessie moest aan het einde van het eerste uur stilgelegd worden nadat Dwight Merriman bij het aanremmen van de Dunlop chicane hard rechtsaf in de muur was geslagen met de #17 ORECA van IDEC Sport. Op hetzelfde punt ging het aan het einde van het tweede uur ook mis voor Juan Pablo Montoya. Net als Merriman sloeg ook de Colombiaanse oud-Formule 1-coureur rechtsaf tijdens het aanremmen, wat tot flink wat schade aan de voorkant van de #21 DragonSpeed ORECA leidde.

Ook de knalgele ORECA van Racing Team Nederland was donderdagmiddag betrokken bij een aantal incidenten. Zo tikte Giedo van der Garde in Mulsanne een andere LMP2-bolide in de rondte, terwijl teamgenoot Frits van Eerd uit de grindbak moest worden getakeld na een uitstapje naast de baan.

Grote afwezige in het eerste uur waren de beide hypercars van Glickenhaus. Beide bolides kregen een nieuwe Pipo-krachtbron geïnstalleerd en voegden zich later pas bij de overige auto's op de baan. De #708 klokte de vierde tijd. De zusterbolide met startnummer #709 liet geen enkele competitieve rondetijd noteren en leek in de slotfase bovendien te kampen met een motorprobleem.

Felix da Costa snelste in LMP2, Frijns vijfde

In de LMP2-klasse ging de snelste tijd opnieuw naar Antonio Felix da Costa in de #38 ORECA van JOTA Sport. De Portugees klokte in de slotminuten een 3.30.213, waarmee hij vier tienden sneller ging dan de #22 United Autosports-ORECA van Fabio Scherer. Paul di Reste klokte in de zusterbolide van United de derde tijd, gevolgd door de #65 Panis Racing-ORECA van James Allen. Robin Frijns maakte de top-vijf compleet namens Team WRT en was daarmee tevens de best geklasseerde Nederlander.

Porsche 1-2-3 in GTE

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Pro van Kevin Estre, Neel Jani, Michael Christensen Photo by: JEP / Motorsport Images

Bij de GTE’s eindigde Kevin Estre bovenaan. Met de #92 Porsche 911 RSR-19 klokte de Fransman in het tweede uur een 3.48.126, waarmee hij zijn beste tijd van eerder in de sessie aanscherpte. Earl Bamber klokte de tweede tijd in de #79 WeatherTech Porsche. Richard Lietz maakte er met een derde tijd een Porsche 1-2-3 van in de GTE Pro-klasse. De beide Ferrari’s eindigden als vierde en vijfde. Corvette eindigde wederom onderaan in de Pro-klasse.

Net als in de GTE Pro-klasse, werden de snelste tijden ook in de GTE AM-klasse genoteerd door Porsches. Julien Andlauer was opnieuw de snelste in de #88 Dempsey Proton-Porsche dankzij een 3.50.167. Daarmee was de Fransman zes tienden sneller dan Matteo Cairoli in de #56 Porsche van Team Project 1. Matt Campbell maakte er in de zusterbolide van Dempsey Proton ook in de AM-klasse een Porsche 1-2-3 van.

Vanavond zullen de snelste zes auto’s van de kwalificatie om 21.00 uur gaan strijden om de pole-position in elke klasse. Aansluitend volgt er tot middernacht nog een vrije training op het Circuit de la Sarthe.

Uitslag derde vrije training - 24 uur van Le Mans