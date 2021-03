7 Nederlanders op voorlopige deelnemerslijst 24 uur van Le Mans

De voorlopige deelnemerslijst telt het maximale aantal van 62 bolides. Daarvan komen er vijf uit in de vernieuwde Hypercar-klasse, waar Toyota met twee gloednieuwe GR010 Hybrids haar overallzege gaat verdedigen. De Japanners krijgen net als in de rest van het WEC-seizoen concurrentie van twee hypercars van het Amerikaanse Glickenhaus en een LMP1-bolide van Alpine.

De LMP2-klasse is opnieuw de hofleverancier van de 89ste editie. Deze klasse test maar liefst 25 bolides, waarvan er slechts twee niet door Oreca worden geleverd. ARC Bratislava en Racing Team India zullen in deze klasse de eer van Ligier hoog moeten houden.

Zes Nederlanders in LMP2

In de LMP2-klasse vinden we ook zes van de zeven Nederlanders die al zeker zijn van een deelname aan de 24 uur van Le Mans terug. Racing Team Nederland verschijnt zoals bekend met Frits van Eerd, Giedo van der Garde en Job van Uitert aan de start. Beitske Visser zal voor haar tweede Le Mans-deelname opnieuw de Oreca van Richard Mille Racing delen met Sophia Flörsch en Tatiana Calderon, waarmee het een van de twee teams is dat een geheel vrouwelijke rijdersbezetting zal hebben. Renger van der Zande stapt op Le Mans net als de rest van het WEC-seizoen in bij Inter Europol Competition. Robin Frijns debuteert op Le Mans met het Belgische WRT.

Een opvallende naam bij de LMP2’s is die van het Italiaans-Amerikaanse Risi Competizione. De renstal heeft met Ferrari drie keer de 24 uur van Le Mans gewonnen bij de GT’s, maar lijkt alvast vooruit te lopen op het aangekondigde Hypercar-programma van Ferrari door dit jaar met een prototype van Oreca te gaan deelnemen aan de Franse klassieker.

GTE

Naast het geweld van de prototypes zullen er op 21 en 22 augustus ook 31 GTE’s gaan racen op het Circuit de La Sarthe. In de GTE Pro-klasse zet het fabrieksteam van Porsche twee GTE’s in, terwijl ook het Amerikaanse WeatherTech Racing met een 911 RSR-19 uit zal komen in de Pro-klasse. AF Corse Ferrari staat net als de rest van het WEC-seizoen met twee auto’s aan de start. Na een jaartje afwezigheid keert Corvette dit jaar ook weer terug naar het Circuit de La Sarthe. Het Amerikaanse team reist met twee Corvette C8.R’s af naar Frankrijk, waarvan er eentje bestuurd zal worden door Nicky Catsburg.

In de GTE AM-klasse vinden we 24 auto’s op de lijst. De helft van de teams heeft gekozen voor een Ferrari 488 GTE. De rest van het AM-veld wordt opgevuld met Porsches en Aston Martins. In deze klasse staan vooralsnog geen Nederlanders op de lijst, al hebben een flink aantal teams nog een of twee stoeltjes te vergeven voor de Franse autosportklassieker.

Garage 56

Ook de Garage 56-inschrijving is terug van weggeweest dit jaar. De inschrijving voor een innovatief project gaat dit jaar naar het Franse Association SRT41, dat met drie coureurs aan de start verschijnt die een of meerdere ledematen missen. Het team moest de 24 uur van Le Mans vorig jaar vanwege de pandemie laten schieten, maar verschijnt dit jaar alsnog met een LMP2-bolide van Oreca aan de start.

De 24 uur van Le Mans wordt dit jaar voor het tweede jaar op rij niet in het gebruikelijke tweede weekend van juni verreden. Organisator ACO hoopt dit jaar weer fans te kunnen verwelkomen op het circuit en heeft de race daarom twee maanden naar achteren geplaatst. De race wordt daarom dit jaar op 21 en 22 augustus verreden.