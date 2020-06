Aangepast tijdschema voor de 24 uur van Le Mans

Volgens traditie is vrijdag de rustdag waarop de parade in de binnenstad van Le Mans plaatsvindt, nu wordt op die dag de Hyperpole verreden. Dit is een nieuw kwalificatieformat in de vorm een shootout waarin de zes snelste wagens per klasse strijden om pole-position. Deze wordt op vrijdagochtend verreden.

Ook op zaterdag ziet het programma er anders uit dan we gewend zijn. Om 10.30u vindt er een warm-up- plaats van slechts een kwartier. Om 14.30u gaan vervolgens de lichten uit voor een etmaal aan actie op het Circuit de la Sarthe.

Hoe laat begint de 24 uur van Le Mans?

Dag Tijd Sessie Woensdag 16 september 8.00 – 18.00u Technische keuring Donderdag 17 september 10.00 – 13.00u Vrije training 1 14.00 – 17.00u Vrije training 2 17.15 – 18.00u Kwalificatie 20.00 – 00.00u Vrije training 3 Vrijdag 18 september 10.00 – 11.00u Vrije training 4 11.30 – 12.00u Hyperpole Zaterdag 19 september 10.30 – 10.45u Warm-up 14.30u Start van de race Zondag 20 september 14.30u Finish van de race

Veranderingen op startlijst

Ook de startlijst voor de 24 uur van Le Mans heeft een update gekregen. Na een aantal afzeggingen uit Amerika, waaronder het team van Corvette en twee Porsches, is een groep inschrijvingen van de reservelijst gepromoveerd. Eén van die teams is ByKolles in de LMP1-klasse, dat afgelopen weekend nog tweede werd tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans. Ook in de GTE-klasse een opvallende wijziging. Gear Racing stapt van de GTE AM-klasse over naar GTE PRO. De wagen met drie vrouwelijke deelnemers kon geen geschikte amateur vinden, dus is besloten een stap omhoog te gaan.

De uitgestelde editie van de 24 uur van Le Mans wordt op 19 en 20 september verreden.