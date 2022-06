24 uur van Le Mans: Toyota leidt bij zonsopkomst, Catsburg valt terug

Na een hectische start op een zonovergoten Circuit de la Sarthe kwam de race redelijk tot rust in de volgende uren. Er waren behoorlijk wat kleinere incidenten, maar dat kon telkens opgelost worden met gele vlaggen of – in het uiterste geval – een slow zone op bepaalde stukken van het circuit. Wel kwamen de eerste teams aan het begin van de avond in de problemen, waaronder de Alpine-formatie met de oude LMP1-wagen.

Het Franse team had al grote moeite om Toyota en Glickenhaus bij te benen, maar een drive through-penalty voor te snel rijden in een slow zone leverde het team averij op. Kort daarna verloor het team nog eens dertien minuten omdat de elektronische koppelingsunit vervangen moest worden. Alpine kwam niet veel later nog eens binnen om een bobine te vervangen. Daarbij gingen nog eens elf minuten verloren. De gefrustreerde Alpine-formatie verloor daardoor definitief de aansluiting in de topklasse van Le Mans.

Vooraan waren de Toyota’s ongenaakbaar in de eerste zestien uur van de race. Van de problemen in de trainingen was weinig meer te merken bij de Japanse formatie. In slagvolgorde tourden ze over het dertien kilometer lange Le Mans-circuit waarbij ze telkens een beetje meer voorsprong namen op Glickenhaus. De beide Toyota’s waren bovendien behoorlijk aan elkaar gewaagd.

In de ochtenduren nam de #7 Toyota van Mike Conway, Kamui Kobayashi en Jose Maria Lopez de leiding omdat het wat tijd won bij de pitstop en een beetje geluk had met een slow zone. Lopez kreeg aan het eind van het vijftiende uur echter ook te maken met problemen. De #7 viel bij het uitkomen van Indianapolis stil met problemen die we eerder ook zagen in Spa, maar ook tijdens de trainingen eerder deze week. Na een reset van het systeem kon Lopez zijn weg vervolgen, maar in de pits stond de wagen ook nog een tijd stil.

De #8 Toyota van Ryo Hirakawa, Brendon Hartley en Sebastien Buemi had daardoor ineens een ruime voorsprong van een ronde op de zusterwagen. De #709 Glickenhaus ligt op koers voor het podium, maar kan Toyota niet bijbenen. De wagen heeft vier ronden achterstand op de leider in de wedstrijd.

De #708 Glickenhaus kreeg na het ondergaan van de zon ook tegenslag te verwerken toen Olivier Pla kort na een pitstop spinde in Tertre Rouge. Oorzaak was een lekke linker achterband. De coureur uit Toulouse bracht de #708 in slakkengang terug naar de pits, waar de Glickenhaus-crew diverse onderdelen moesten vervangen. Met een achterstand van acht ronden rijdt Glickenhaus momenteel op de tiende plek algemeen.

LMP2: Jota Sport domineert, straf voor Frijns en co

In de LMP2-klasse zwaait Jota Sport de scepter na tweederde van de wedstrijd. Antonio Felix da Costa en Will Stevens hebben berenwerk verzet in de eerste uren van de race. Zij bouwden in de #38 al vlotjes een aardige voorsprong op. Roberto Gonzalez, in theorie de langzaamste coureur op de auto, moet echter nog een aanzienlijk deel van zijn tijd achter het stuur doorbrengen. Elke coureur moet minimaal zes uur voor zijn rekening nemen, Gonzalez heeft nog ruim twee stints te gaan. Hij heeft echter een aardige marge op Robert Kubica in de #9 Prema Oreca.

De tweede Jota Sport-wagen, de #28 van Edward Jones, ligt op de derde plaats. Die wagen is in gevecht met de #37 Cool Racing en #13 TDS Racing x Vaillante, de wagen van Tijmen van der Helm, Nyck de Vries en Mathias Beche. Na de straf van René Rast in de openingsfase van de race, moest de Duitse oud-DTM-kampioen aan de bak met de WRT-teamgenoten Sean Gelael en Robin Frijns. Het drietal kwam flink naar voren en lag in de ochtend op de derde plaats in de LMP2-klasse toen Gelael in de eerste chicane (tegenwoordig de Daytona-bocht genaamd) toucheerde met Sébastien Bourdais in de #10 Vector Sport. Gelael kreeg daarvoor een drive through-penalty en liep zodoende weer averij op in het podiumgevecht.

Aan het eind van het veertiende uur was er lange tijd een slow zone in de Porsche-bochten. Die werd veroorzaakt door een crash van Jean-Baptiste Lahaye in de #35 Ultimate-bolide.

GTE: Porsche in de problemen

Corvette kreeg aan het begin van de avond te maken met grote problemen. Beide wagens stonden kort na elkaar enige tijd in de pits. Raceleider Antonio Garcia in de #63 Corvette, die hij deelt met Nicky Catsburg en Jordan Taylor, kreeg linksachter een lekke band. Diverse keren moesten de coureurs van de #63 in de pits komen en inmiddels heeft de wagen een achterstand van 29 ronden. Ook de zusterwagen kreeg te maken met problemen waardoor Porsche aan de leiding kwam met de #92. De wagen uit Stuttgart ging probleemloos aan de leiding, maar kreeg in de ochtend ook te maken met problemen.

Michael Christensen, die de auto deelt met Laurens Vanthoor en Kevin Estre, ging met nog iets meer dan acht uur te gaan iets te hard de Mulsanne-bocht in. Hij moest door het grind en enkele honderden meters later plofte de rechtervoorband. Daarbij raakte de voorkant van de wagen flink beschadigd en de Deense coureur moest uiterst voorzichtig terugkeren naar de pitbox. De snelste Porsche in de race werd daarmee in één klap uitgeschakeld voor het podium in GTE Pro.

Daardoor kwam de #64 Corvette van Tommy Milner, Alexander Sims en Nick Tandy toch weer aan de leiding voor de #51 Ferrari. En dat terwijl Ferrari op snelheid niets in te brengen heeft bij de andere coureurs.

In GTE Am ging de WeatherTech-formatie de hele race aan de leiding, maar een spin in de Porsche-bochten heeft ervoor gezorgd dat ook dat team averij opgelopen heeft. De #77 Dempsey Proton Racing Porsche gaat daardoor aan de leiding voor de #33 TF Sport Aston Martin.

Tot nu toe zijn er drie wagens officieel opgegeven als uitvallers, allen kwamen ze uit in de GTE Am-klasse. De #46 Team Project 1 Porsche werd in de avonduren uit koers gehaald omdat deze 'onveilig' was geworden door flinke vibraties na een uitstapje. Ook de #71 Spirit of Race Ferrari en de #59 Inception Racing Ferrari hebben de wedstrijd officieel verlaten.