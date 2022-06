Afgelopen zondag is de testdag verreden en konden alle teams al – opnieuw - kennismaken met het legendarische circuit. Deze week begint de officiële actie in aanloop naar de 24 uur van Le Mans. De eerste sessie staat gepland voor woensdagmiddag, dan mogen de wagens om 14.00 uur het eerst de baan op. Aan het begin van de avond vindt de eerste kwalificatiesessie plaats waar alle wagens aan mee mogen doen. In de late uurtjes is er nog een vrije training. Deze avondtrainingen zijn belangrijk, omdat het met name voor amateurcoureurs erg belangrijk en zelfs verplicht is om meters in het donker te maken.

Op donderdag gaat het ongeveer volgens hetzelfde recept. In de middag is er weer een vrije training. Om 20.00 uur wordt de Hyperpole verreden. De snelste zes wagens van elke klasse (alle vijf Hypercars dus automatisch) doen mee in deze shoot-out van een halfuurtje voor pole-position. Daarna is er nog een vrije training.

Op zaterdagochtend is er om 10.30 uur de warm-up die een kwartiertje duurt, en het echte werk begint om 16.00 uur als de grote race van start gaat.

Alle trainingen en kwalificaties worden door Eurosport uitgezonden. De meeste op het hoofdkanaal Eurosport 1, sommige vrije trainingen op kanaal 2. De race is in zijn geheel te volgen op RTL7, en Eurosport wisselt af tussen kanaal 1 en 2.

Tijdschema 24 uur van Le Mans

Dag Sessie Tijd Woensdag 8 juni Vrije training 1 14.00 uur - 17.00 uur Woensdag 8 juni Kwalificatie 19.00 uur - 20.00 uur Woensdag 8 juni Vrije training 2 22.00 uur - 00.00 uur Donderdag 9 juni Vrije training 3 14.00 uur - 17.00 uur Donderdag 9 juni Hyperpole 20.00 uur - 20.30 uur Donderdag 9 juni Vrije training 4 22.00 uur - 00.00 uur Zaterdag 11 juni Warm up 10.30 uur - 10.45 uur Zaterdag 11 juni - Zondag 12 juni Race 16.00 uur - 16.00 uur