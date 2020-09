24 uur van Le Mans - Starttijd, welke zender en meer

De 88ste editie van de 24 uur van Le Mans staat voor de deur. In dit artikel brengen we je volledig op de hoogte van alles wat je moet weten over de race, waar je de race kunt kijken en streamen en meer.

Wanneer vindt de 24 uur van Le Mans plaats?

Datum: Zaterdag 19 september 2020

Starttijd: 14.30 uur Nederlandse tijd

Finish: Zondag 20 september 2020 14.30 uur

De 24 uur van Le Mans vindt plaats in het weekend van 17 tot en met 20 september 2020. Door de coronacrisis is er dit jaar geen publiek aanwezig en zijn de activiteiten flink beperkt. Zo is er geen traditionele testdag en is ook de raceweek zelf ingekort. Op donderdag 17 september begint het raceweekend om 10.00 uur met de eerste vrije training. Om 17.15 uur vindt de eerste kwalificatiesessie plaats. Op zaterdag is er 's ochtends nog een laatste training alvorens om 11.30 uur de Hyperpole begint om de polesitter te bepalen. Op zaterdagmiddag start om 14.30 uur de wedstrijd zelf, die op gang wordt gevlagd door Grand Marshal Emanuele Pirro. De race komt zondag op hetzelfde tijdstip aan.

Zie ook: Aangepast tijdschema voor de 24 uur van Le Mans

Hoe kan ik de 24 uur van Le Mans kijken?

Zender: RTL 7

Start uitzending: zaterdag 19 september 13.30 uur

Einde uitzending: zondag 20 september 15.00 uur

Zender: Eurosport 1

Start uitzending: zaterdag 19 september 11.50 uur

Einde uitzending: zondag 20 september 10.55 uur

Zender: Eurosport 2

Start uitzending: zondag 20 september 10.55 uur

Einde uitzending: zondag 20 september 15.00 uur

Op de Nederlandse televisie is de 24 uur van Le Mans op twee manieren te kijken: via zender RTL 7 en via Eurosport. RTL 7 begint zaterdag om 13.00 uur de uitzending met de Road to Le Mans. Vervolgens begint de opbouw naar de race om 13.30 uur. De 24 uur van Le Mans wordt volledig live uitgezonden. Op Eurosport 1 begint de uitzending om 12.20 uur. Om 15.30 uur verhuist de uitzending naar Eurosport 2 om ruimte te maken voor de Tour de France. Rond 18.30 uur schakelt de live-uitzending van de race weer over naar Eurosport 1. Op zondagochtend eindigt om 10.55 uur de uitzending op Eurosport 1 in verband met het verslag van motorraces. Op Eurosport 2 wordt de rest van de endurance-klassieker uitgezonden.

Kan ik de race streamen?

Kijk je de 24 uur van Le Mans liever via de uitzending van het FIA World Endurance Championship, zonder reclame? Dan kan je op de website van het FIA WEC toegang verkrijgen tot de officiële livestream. Voor 9,99 euro kan je de 24 uur van Le Mans integraal volgen. Voor 13,99 euro krijg je daar ook de afsluitende 8 uur van Bahrein bij op 14 november, waar de wereldtitels worden beslist.

Wanneer kan ik de hoogtepunten kijken?

Tijdens de race en na afloop publiceert het FIA WEC hoogtepunten op sociale media. Die hoogtepunten kan je via Motorsport.tv ook op Motorsport.com en GPUpdate.net bekijken. Hierin wordt uitgebreid stilgestaan bij de belangrijkste momenten, pitstops, inhaalacties, crashes en de podiumceremonie. Ook de volledige uitslag komt voorbij.

Wat is het afstandsrecord van de 24 uur van Le Mans?

Het afstandsrecord staat op naam van Audi, dat in 2010 liefst 397 ronden afgelegde op het 13,6 kilometer lange circuit, goed voor maar liefst 5.410,713 kilometer. Dat is bijna evenveel als een volledig Formule 1-seizoen.

Weersverwachting 24 uur van Le Mans

Ondanks het latere tijdstip belooft het een warme editie van de 24 uur van Le Mans te worden. Het hele weekend worden temperaturen tussen 28 en 30 graden verwacht. Tot en met zaterdagavond zou het droog blijven, maar zondag is er volgens de laatste voorspellingen zo'n 40 procent kans op regen, wat een enorme impact zou kunnen hebben op de wedstrijd.

Welke Nederlanders doen mee aan de 24 uur van Le Mans?

Zoals elk jaar staan er weer een aantal Nederlanders aan de start van de legendarische race op het Circuit de la Sarthe. De meeste aandacht zal uitgaan naar het volledige Nederlandse team Racing Team Nederland. Teameigenaar Frits van Eerd gaat in de LMP2-klasse met Giedo van der Garde en Nyck de Vries op jacht naar een mooi resultaat. Ze zullen het onder meer opnemen tegen Renger van der Zande, die met DragonSpeed USA ook in de LMP2 uitkomt. Hij vormt een team met Ben Hanley en Henrik Hedman. Job van Uitert is de derde Nederlander in de sterke LMP2. Hij rijdt samen met Will Owen en Alex Brundle voor United Autosports. De Nederlandse Chinees Ho-Pin Tung gaat in dezelfde klasse op jacht naar eremetaal. Hij doet dat wederom voor Jackie Chan DC Racing aan de zijde van Gabriel Aubry en Will Stevens. Tot slot debutante Beitske Visser. De jongedame komt in de LMP2 uit met een volledig vrouwelijke line-up, naast Sophia Floersch en Tatiana Calderon.

In de GTE-AM zien we ook enkele Nederlanders. Porsche Supercup-kampioen Larry ten Voorde komt met een Porsche 911 RSR van Team Project 1 uit met Matteo Cairoli en Egidio Perfetti. Bij hetzelfde team rijdt ook Jeroen Bleekemolen. De ervaren coureur vormt een team met Ben Keating en Felipe Fraga. Tot slot Max van Splunteren, die een Porsche van Proton Competition deelt met Michele Beretta en Horst Felbermayr Jr.

Video: Hoogtepunten 24 uur van Le Mans 2019