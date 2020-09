24 uur van Le Mans: Buemi snelste tijdens vochtige warm-up

Het circuit in de regio Pays de la Loire was nog nat van de regen die vannacht viel en dus gingen de teams met het oog op de racestart vanmiddag uiterst voorzichtig te werk. Slechts 33 van de in totaal 59 deelnemende teams klokten ook daadwerkelijk een rondetijd.

In eerste instantie was het Mike Conway die in de #7 Toyota TS050 Hybrid de snelste was, met een tijd van 3.39.375. Buemi – in de #8 Toyota – verbeterde die tijd na het vallen van het zwart-wit geblokte doek naar 3.36.693, een tijd die nog steeds meer dan 15 seconden langzamer was dan de tijden die de Toyota LMP1-wagens op het droge klokten. De concurrentie in de LMP1 – de twee Rebellions en de auto van ByKolles – besloten deze ochtend niet naar buiten te gaan.

Derde overall werd daardoor Van der Garde in de Oreca 07 van Racing Team Nederland. De Nederlandse oud-F1-coureur kwam tot een 3.43.022, zes seconden sneller dan Matthieu Vaxiviere in de Oreca 07 van Panis Racing en acht seconden sneller dan Nick Foster in de Ligier JSP217 van Eurasia Motorsport. LMP2-polesitter United Autosports besloot geen tijd te laten optekenen.

Wisselende weersomstandigheden

De deelnemers aan de 88ste editie van de 24 uur van Le Mans krijgen hoogstwaarschijnlijk te maken met regen. Als de weersvoorspellingen er niet naast zitten gaat het komende nacht en morgenochtend zwaar regenen in en om Le Mans. En ook in de laatste uren van de langeafstandsrace wordt neerslag verwacht. De wisselende omstandigheden zullen vooral uitdagend zijn voor het veertigtal rookies dat aan de start verschijnt.

De 24 uur van Le Mans begint zaterdag iets vroeger dan gebruikelijk, namelijk om 14.30 uur.

Met medewerking van Filip Cleeren

Uitslag warm-up sessie 24 uur van Le Mans: