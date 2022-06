24 uur van Le Mans: Frijns uit de race na een flinke schuiver

Robin Frijns was bezig aan een van de laatste rondjes van zijn stint toen het met iets meer dan vijf uur te gaan misging bij het uitkomen van Indianapolis. De Team WRT-coureur ging bij het uitkomen van de bocht iets te wijd en raakte met zijn banden het grind aan de rand van de baan. Daardoor brak de achterkant van de auto uit en schoot hij aan de overkant van de baan in de vangrails. Frijns kon het voertuig niet weer aan de praat krijgen, wat onder meer te wijten was aan een kapotte linker voorwielophanging.

De Limburger stapte op eigen kracht uit het voertuig en was ongedeerd na het incident, maar zorgde wel voor de eerste safety car van de race. Teambaas Vincent Vosse bevestigde dat Frijns geen verwondingen had opgelopen bij het incident. De vangrails aan de binnenkant bij Indianapolis raakten door de impact beschadigd en moesten deels vervangen worden.

Op het moment van de crash lag Frijns op de zevende plek in de LMP2-klasse, maar het verdedigen van de vorig jaar geboekte overwinning was al een bijzonder grote opgave. Frijns claimde donderdag pole-position in de LMP2-klasse, maar bij de start van de race ging het meteen mis voor de WRT-formatie. René Rast was betrokken bij een incident met de andere WRT-wagen en de auto van United Autosports. Hij werd aangewezen als schuldige en kreeg een stop-and-go penalty van een minuut. De Duitse oud-DTM-kampioen was het daar niet mee eens.