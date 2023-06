24 uur van Le Mans: Incidenten en fikse regenbui in eerste vier uur Peugeot gaat na vier uur aan kop in de 24 uur van Le Mans. Beide Ferrari AF Corse Hypercars stonden de leiding af nadat zij tijdens de neutralisatie later dan anderen naar regenbanden wisselden. De eerste uren werden gekenmerkt door crashes en incidenten, waar bij de Cadillac van Renger van der Zande ook bij betrokken was.

De regen zorgde voor een neutralisatie die meer dan een uur duurde en het veld werd dankzij verschillende strategieën iets werd opgeschud. Niet heel het circuit was nat, waardoor sommige teams langer doorreden op de droogweerbanden. Daar voorafgaand waren er verschillende incidenten. Halverwege het tweede uur raakte Sebastien Bourdais in de #3 Cadillac betrokken bij een touche met drie bolides. Van der Zande zag hoe zijn teamgenoot tijdens een ingestelde slow zone in de Dunlop-chicane in aanraking kwam met twee GTE-wagens. Bourdais bracht zijn auto met schade aan de achterkant terug naar de pitstraat voor een korte reparatie. "Het is niet normaal. Mensen moeten gewoon de f*cking regels kennen en die kennen ze niet. Ze rijden vol bij ons achterin. Ik ben er zo ziek van", zei Van der Zande boos. Toen aan het einde van het derde uur regen een deel van het circuit teisterde, ging de #3-bolide tweemaal in de rondte. Dat gebeurde net nadat de #709 Glickenhaus met Esteban Gutierrez achter het stuur was gecrasht bij de Porsche Curves. Op dat moment ging de #50 Ferrari 499P met Antonio Fuoco achter het stuur aan de leiding en genoot van een voorsprong van twintig seconden. De #94 Peugeot met Gustavo Menezes kwam tot de tweede plaats voordat hij onder wisselende weersomstandigheden de pits opzocht en de plek overgaf aan de #51 Ferrari. Peugeot kwam terug op kop nadat beide Ferrari's pas laat van banden wisselden. Kevin Estre met de #6 Porsche Hypercar nam de tweede positie in, voor de #7 en #8 Toyota's. Een schok was er bij Peugeot toen Jean-Eric Vergne na een pitstop voor slicks zijn Hypercar met problemen naast de baan parkeerde. Meer incidenten Rodrigo Sales maakte bij het ingaan van de eerste chicane een flinke crash in de #14 Nielsen Racing Oreca. Niet lang daarna crashte Ricky Taylor met de #13 Tower Motorsport Oreca bij Tetre Rouge. Daardoor lag het circuit bezaaid met brokstukken en dat zorgde voor een slow zone. Later reed Frederick Lubin met de #22 United Autosports door het gras en kwam op een ongecontroleerde manier terug op de baan en ramde de #77 Proton Porsche van Mikkel Pedersen. Aan het einde van de vier uur lagen de #35 en #36 Alpines aan kop, voor de #23 United Autosports. Bent Viscaal was achter het stuur gekropen van de #09 Prema Racing LMP2-bolide en lag negende, achter Tijmen van der Helm in de #65 van Panis Racing.