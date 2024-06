24 uur van Le Mans: Ferrari wint spectaculaire race, Schuring wint LMGT3

Door de regen in de twee uur voor deze ultieme slotfase lag alles weer helemaal open. Het kwam nu aan op perfecte timing en strategie - en uit de problemen blijven. Dat laatste bleek een uitdaging voor José María López, die in de Dunlop-chicane in de rondte ging en zo kostbare tijd verloor. Dat was extra pijnlijk, want met die #7 Toyota lag hij door de verschillende strategieën aan de virtuele leiding. De #50 Ferrari profiteerde van de fout van de Argentijn, die vanaf de leiding zijn laatste pitstop maakte.

De spanning zat 'm in de slotfase vooral in de strategie van Ferrari, dat met de #50 noodgedwongen een pitstop moest maken vanwege een deur die regelmatig open sloeg, maar daarbij wel brandstof toevoegde. Daarmee zat het team op het randje van de finish wel of niet halen, terwijl de #7 Toyota zich daar geen zorgen over hoefde te maken. De #6 Porsche, #8 Toyota, #2 Cadillac en #5 Porsche moesten nog een pitstop maken en lagen achter de #50 Ferrari en #7 Toyota, waardoor zij geen kanshebbers meer leken voor de zege.

Wel bleef die strijd tussen Ferrari en Toyota aanwezig - net als de flinke dreiging van regen een halfuur voor het einde van de race. In deze slotfase was er wel nog een slow zone in sector 1 vanwege het stilvallen van de #86 GR Racing, maar die was binnen enkele minuten weer opgeheven. Zo was het vooral aftellen richting de finish en in de gaten houden of Nicklas Nielsen genoeg brandstof kon sparen om de finish te halen, terwijl López in de Toyota tegen een achterstand van 35 seconden aankeek en dus op problemen bij de #50 Ferrari moest hopen.

Brandstof zorgt voor stress bij Ferrari

Net als voorgaande uren speelden de weergoden een rol in Le Mans. Na een wat drogere periode begon het toch weer wat steviger te regenen op sommige delen van het 13,626 kilometer lange Circuit de la Sarthe. López pushte voor wat hij waard was en verkleinde alsmaar het gat, om zo de kans te verkleinen dat Nielsen bij een eventuele splash and dash alsnog de leiding zou behouden. Nielsen leek er intussen alles aan te doen om de finish te halen op deze tank, al leek het er met de minuut steeds bleker uit te zien voor de Scuderia. Toyota spoorde López aan te pushen: zij rekenden niet meer op een pitstop voor de Ferrari.

Naarmate de tijd verstreek leek het er ook steeds meer op dat die pitstop er niet meer zou komen en dat besef kwam er ook steeds meer bij Toyota, waar zij ook zagen dat de laatste ronde inging op een voor Ferrari gunstig moment. Eén ronde meer en Ferrari had een groot probleem gehad, maar dat probleem kwam er niet en zo mochten zij zich na een zeer zwaarbevochten en memorabele 24 uur de winnaars noemen van de 92ste editie van de 24 uur van Le Mans. Voor Nielsen en teamgenoten Miguel Molina en Antonio Fuoco is het hun eerste eindzege in de enduranceklassieker.

Het is voor Ferrari de tweede zege in de 24 uur van Le Mans op rij. Het Italiaanse merk kende tijdens deze editie veel problemen, maar slaagde er alsnog in om deze problemen te boven te komen en de langeafstandsklassieker te winnen. Voor Toyota was er dus teleurstelling na een sterke race, waarin López, Kamui Kobayashi en Nyck de Vries van P23 naar de tweede plaats zijn gegaan. De #51 Ferrari maakte het podium compleet.

In de LMP2-klasse ging de zege naar de #22 United Autosports, gevolgd door de #34 Inter Europol en #28 IDEC Sport van Job van Uitert, die dus als nummer drie mee mag naar het podium van deze klasse. Voor veel Nederlandse coureurs liep deze 24 uur van Le Mans uit op een deceptie. Nicky Catsburg, Bent Viscaal, Renger van der Zande en Larry ten Voorde haalden allen de finish niet. Robin Frijns crashte in de #20 BMW en sindsdien maakte het team geen kans meer op een goed resultaat. Voor één Nederlandse coureur is het wel een memorabele race geworden: Morris Schuring. Na 24 uur racen won hij samen met teamgenoten Richard Lietz en Yasser Shahin in de #91 Manthey EMA Porsche de race. Zij lieten de #31 Team WRT BMW en #88 Proton Competition ver achter zich en mochten dus de fraaie trofee op het podium ophalen.

Uitslag 24 uur van Le Mans