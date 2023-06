De strijd om de eindzege in deze jubileumeditie van de 24 uur van Le Mans ligt na twintig uur racen nog volledig open. Het verschil tussen de leidende #51 Ferrari en de achtervolgende #8 Toyota is verwaarloosbaar. In de ochtend bleef het verschil lange tijd ongeveer een minuut, totdat Ferrari met vijfenhalf uur te gaan plotseling te maken kreeg met wat technische problemen bij de pitstop.

De #51 kende geen vlekkeloze stop en stond een minuut langer dan gebruikelijk stil. Rivaal Toyota stond op hetzelfde moment in de pits en daar vond de wisseling van de wacht plaats. Bij Ferrari was er tegelijkertijd een probleem met de boordradio. De pitmuur kon Alessandro Pier Guidi niet horen. Ondanks de problemen was de snelheid op de baan van de Ferrari nog altijd sterk. Een aantal ronden na het probleem in de pitstraat pakte de #51 op het rechte stuk weer de leiding over, waarna Pier Guidi beetje bij beetje uitliep op achtervolger Sebastien Buemi. Met vier uur te gaan was de marge zo'n vijf seconden.

In de achtervolging zijn de beide Cadillacs, al rijden zij een beetje in niemandsland. De #2 rijdt op minder dan een ronde achterstand haar ronden. De achterstand is niet groot, maar zonder gekke gebeurtenissen lijkt de formatie niet meer mee te kunnen doen om de winst. Op P4 volgt de zusterauto van onder meer Renger van der Zande. Zij rijden op een ronde achterstand van de #2 en hebben een ronde voorsprong op de Peugeot #93.

Podiumkansen voor Nederlanders

In de LMP2 domineert Inter Europol. Het team heeft een halve minuut voorsprong op de #41 WRT van onder meer Robert Kubica. Ook hier is dus nog veel mogelijk. Duqueine volgt met de #30 op de derde stek, voor de Panis Racing van Job van Uitert en Tijmen van der Helm. Een podiumplaats is nog haalbaar voor de twee Nederlanders. Het team van Robin Frijns volgt op een ronde achterstand.

In de GTE-Am hebben de vrouwen van Iron Dames de leiding in handen. Ook hier is nog alles mogelijk. De achtervolgende #25 ORT by TF ligt tweede op een handvol seconden. De Corvette van Nicky Catsburg zit er eveneens uitstekend bij na een sterke opmars van amateur Ben Keating in de ochtend. De achterstand op de leiders bedraagt zo’n halve minuut. De Nederlander neemt de laatste uren voor zijn rekening en mag dan gaan jagen op een succes.

Met iets minder dan zes uur te gaan kwam er een lange slow zone na een crash van de JOTA Porsche in Indianapolis. De vangrails moest gerepareerd worden, wat de nodige tijd kostte. Eerder in de ochtend ging het op hetzelfde punt mis voor beide Glickenhaus-teams. Ook zij gingen net te wijd, reden met twee wielen door het grind en klapten in de baanafzetting. Met vijf uur te gaan kwam er opnieuw een lange slow zone in de Porsche-bochten na een stevige tetser van Michael Fassbender.

Volg hier de livetiming van de laatste uren van de 24 uur van Le Mans 2023.