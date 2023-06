24 uur van Le Mans: Ferrari leidt na de nacht, strijd nog volledig open

Na een spectaculaire nacht met heel wat slachtoffers heeft Ferrari de touwtjes in handen. De #51 in handen van James Calado heeft na zestien uur racen de leiding in handen. De marges zijn echter klein. Ryo Harikawa volgt in de #9 Toyota op ongeveer een halve minuut. De Japanners hadden eerder in de nacht de leiding in handen, maar het was meerdere malen stuivertje wisselen tijdens de pitstops. Zo kende Calado aan het einde van het achtste uur een schrikmoment. Voor hem toucheerden twee bolides, waardoor de Ferrari-coureur schrok en zichzelf in het grind van de eerste chicane parkeerde. Met behulp van een kraan werd hij weer op weg geholpen, maar zakte wel terug tot de vierde stek. Naarmate de tijd vorderde en anderen in de problemen kwamen, werkte de #51 zich weer op tot de leiding.

Op de derde plaats rijdt de #2 Cadillac met Alex Lynn achter het stuur. Hij volgt op iets meer dan twee minuten en is daarmee eveneens nog niet uitgesloten voor de eindzege. De #3 Cadillac van onder meer Renger van der Zande, die vroeg in de race nog naar de pits moest met schade na een aanrijding met een amateur, ligt op een ronde achterstand op de vierde stek. Kevin Estre volgde in de #6 Porsche als vijfde, maar hij kende in de ochtend een momentje door de grindbak en zag zo belangrijke tijd verloren gaan.

Voor de #7 Toyota ging het in de nacht mis. Kamui Kobayashi remde af voor een slow zone maar werd over het hoofd gezien door de JMW Ferrari. Louis Prette werd geraakt door twee LMP2's en klapte daardoor op de Toyota. Kobayashi moest zijn wagen langs de kant parkeren. Ook de #75 Porsche is uitgevallen terwijl de #50 Ferrari veel tijd verloor door technische problemen.

Spannende strijd in LMP2

In de LMP2 is de leiding in handen van Jakub Schmichowski in de #34 Inter Europol. Zij hebben een handvol seconden voorsprong op de #41 Team WRT met Robert Kubica aan boord. De voormalig Formule 1-coureur is echter aanzienlijk sneller. De Duqueine #30 volgt op ongeveer een ronde achterstand als derde. Job van Uitert en Tijmen van der Helm doen het aan boord van de #65 Panis prima en zijn de beste Nederlanders in deze klasse op P4. De formatie van Robin Frijns rijdt op de zevende stek. Giedo van der Garde heeft een grote achterstand opgelopen bij het incident met Kobayashi, maar rijdt nog wel.

De Project 1 Porsche in handen van Matteo Cairoli leidt in de GTE-Am. Ook hier is de marge nog klein. Op minder dan een minuut volgt de #57 Kessel Racing Ferrari. Ook de AF Corse Ferrari volgt binnen een minuut, met daarachter de Iron Dames en GR Racing. De Corvette van onder meer Nicky Catsburg doet ondanks problemen in de beginfase mee om de zege. De equipe zit nog steeds in dezelfde ronde als de leider.

De nacht stond bol van de crashes en incidenten. Zo crashte voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat hard in de Porsche-bochten. Ook Jonas Ried en Ben Barnicoat kwamen hard met de baanafzetting in aanraking. Ook Gustavo Menezes klapte in de Peugeot Hypercar hard in de banden. Dat was een zeer pijnlijke crash voor de Amerikaan, want Peugeot deed tot op dat moment mee om de topposities en had zelfs enige tijd de leiding in handen. De Vanwall moest opgeven met een geplofte motor.

Volg de actie met livetiming.