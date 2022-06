24 uur van Le Mans: Corvette na zware crash uitgeschakeld voor GTE-winst

Alexander Sims ging comfortabel aan de leiding in de #64 Corvette C8.R, die hij deelde met Nick Tandy en Tommy Milner. Net voor het eind van het zeventiende uur in de race werd hij bij het uitkomen van de eerste chicane geraakt door de #83 AF Corse LMP2-wagen bestuurd door Francois Perrodo.

Perrodo probeerde op zijn beurt een van de Algarve Pro-wagens in te halen, maar die wagen zwenkte uit naar links waardoor de Franse gentleman in de knel kwam en Sims raakte. De Britse Corvette-bestuurder schoot op hoge snelheid linksaf de vangrails in en kwam zo’n 150 meter verderop tot stilstand. Sims bleef ongedeerd bij het incident, maar was vanzelfsprekend zeer teleurgesteld door de actie van zijn collega’s.

Perrodo ging na zijn stint langs bij de pitbox van Corvette Racing om zijn excuses aan te bieden voor de touché.

Door het incident is Corvette beide wagens kwijt in de strijd om de overwinning in de laatste Le Mans waarin de GTE Pro als klasse meedoet. Eerder op de ochtend werd gemeld dat de #63 Corvette van Nick Catsburg, Antonio Garcia en Jordan Taylor uitgevallen was door technische problemen. Die wagen ging zaterdagavond nog enige tijd aan de leiding.

De #51 AF Corse Ferrari gaat daardoor nu aan de leiding met iets minder dan zes uur te gaan.