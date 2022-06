24 uur van Le Mans: Chaos bij de start, Toyota controleert

Voor het eerst sinds 2019 waren de tribunes op het Circuit de la Sarthe weer helemaal gevuld voor de 90ste editie van de 24 uur van Le Mans, die zaterdagmiddag om 16.00 uur begon. Het was bij aanvang van de wedstrijd qua temperatuur warmer dan eerder in de week en ook na het zwaaien van de Franse tricolore werd het een hete middag op de dertien kilometer lange omloop.

Enkele honderden meters na de startlijn ging het namelijk al mis in de LMP2-klasse. De #22 United Autosports van Will Owen kwam in de knel tussen de beide WRT-wagens, bestuurd door Ferdinand Habsburg (#41 Realteam WRT) en René Rast (#31 Team WRT). Owen had geen schijn van kans om op de baan te blijven en schoot linksaf de gigantische grindbak in. De schade bleef afgezien van wat bodywork beperkt en Owen kon zijn weg vervolgen, maar verloor ten opzichte van de leiders toch al gauw drie ronden. Daarmee was topteam United al vroeg in de race kansloos voor de overwinning met één van de auto’s.

Will Owen werd het slachtoffer van een ongelukkige aanrijding in de eerste meters van de 24 uur van Le Mans. Foto: Rainier Ehrhardt

Rast werd als schuldige van het incident aangewezen, hij kreeg een stop-and-go penalty van een minuut die hij een ronde na het maken van de eerste pitstop inloste. Rast, die de auto deelt met Robin Frijns en Sean Gelael, lijkt al vroeg in de race te kunnen fluiten naar nieuwe Le Mans-succes. Wie van de chaos in LMP2 profiteerde was Robert Kubica. Hij nam de leiding in de wedstrijd en kon zelfs Alpine-coureur Nicolas Lapierre te grazen nemen.

Kubica hield het tempo echter niet vol in de #9 Prema Oreca, hij verloor de leiding in de tweede stint aan Antonio Felix da Costa in de #38 Jota Sport Oreca. De Portugese coureur controleerde het tweede uur van de wedstrijd voor LMP2-debutant Mirko Bortolotti in de #32 Team WRT Oreca. Lorenzo Colombo nam het stuur over van Kubica na diens stormachtige openingsfase, hij lag derde in de #9 Prema.

Alex Lynn liep in de tweede United Autosports-inschrijving ook al vroeg in de race averij op met een lekke band, maar ondanks een vroege pitstop bleef hij wel in de race voor het podium.

Toyota’s niet onder druk in openingsfase

Vooraan kwamen de Toyota’s heelhuids door de eerste bochten terwijl – in tegenstelling tot vorig jaar – de Glickenhaus-coureurs ook touchés met andere coureurs wisten te voorkomen. Sébastien Buemi nam in de #8 Toyota de leiding voor Mike Conway in de #7 Toyota. Het was niet een eenvoudige eerste stint, Buemi nam in de eerste ronden een aardige voorsprong maar verspeelde die door een moment van onbalans aan het begin van de Porsche-bochten. Niet veel later verloor hij nog eens een paar tienden in de eerste sector.

Conway kwam daardoor aan de staart van de zusterwagen, maar was na twaalf ronden wel de eerste wagen die in de pits kwam voor een nieuwe portie brandstof. Buemi kwam een ronde later in de pits en verloor de leiding aan Conway, die een snellere stop had gemaakt. Ook bij de tweede stop kwam Conway een ronde eerder binnen dan Buemi, maar de Britse coureur had een mooie marge opgebouwd van zo’n veertien seconden.

Toyota had in de openingsfase van de race weinig te dulden van de tegenstand in de Hypercar-klasse. De Alpine van Nicolas Lapierre viel bij de start van de race terug achter de beide inschrijvingen van Glickenhaus. Toyota heeft op snelheid weinig te dulden van Alpine en Glickenhaus. De #708 lag na twee uur op ruim driekwart minuut achterstand, de enige Alpine in het veld lag al op meer dan een minuut.

Porsches knokken zich naar voren in GTE Am

Van de chaos bij de LMP2’s was verderop weinig te merken in het GTE-veld. De beide Corvettes hielden de leiding vast in de GTE Pro-klasse met Nick Tandy aan de leiding in de #64 voor merkgenoot Antonio Garcia in de #63. Garcia gaf het stuur over aan Jordan Taylor en schoof op naar de eerste plaats, Gianmaria Bruni nestelde zich in de #91 Porsche tussen de beide Corvettes in. Polesitter Tommy Milner in de #64 Corvette ging naar de derde plaats voor de eerste AF Corse Ferrari van Antonio Fuoco.

In de GTE Am-klasse verdwenen de Ferrari’s in rap tempo van het front na de start van de race. Dat was onder meer te wijten aan het feit dat de Porsches veel sneller zijn. Julien Andlauer gaat aan de leiding in de #79 WeatherTech Porsche.