24 uur van Le Mans, 20.30 uur: BMW van Frijns weer in actie, Rossi leidt in LMGT3

De dreiging van regen bleef aanhouden, maar op hier en daar een kleine bui na was er geen echte noodzaak om over te stappen op regenbanden. Die gok in het tweede uur van de race heeft voor meerdere teams gevolgen gehad voor de strategie die daarna gehanteerd moest worden. Vooraan was echter een duidelijk beeld te zien: de Ferrari's waren sterk en gingen nog steeds snel. Opvallend was wel dat het dus de #83 AF Corse Ferrari was die na 4,5 uur racen nog altijd aan de leiding ging, gevolgd door de #50 Ferrari die eerder tegen een tijdstraf van tien seconden opliep vanwege een unsafe release. Porsche was door de gok in de regen teruggevallen met de #6 Porsche Penske, waardoor het gevaar nu van de #5 Porsche moest komen op de derde plaats.

De #8 Toyota pakte ook regenbanden in de beginfase van de race, maar viel vervolgens net als meerdere teams hard terug. Ondanks de tegenslag slaagde het team erin om zich wat meer naar voren te rijden en mee te strijden in de top-vijf. Door een pitstop viel de leider, de #83 AF Corse, terug tot de derde plek, achter de #8 Toyota en #51 Ferrari. De #8 Toyota nam zo de leiding over, maar moest uiteindelijk nog wel een pitstop maken waardoor de Ferrari's nog altijd virtueel aan de leiding gingen. Wel oogden de Toyota's sterk in deze uren waarin de baan steeds verder afkoelt. De strijd vooraan blijft dus onverminderd spannend en onvoorspelbaar.

Een belangrijk moment was de terugkeer van de #20 BMW op de baan. Robin Frijns was eerder op hoge snelheid van de baan gegleden en de auto raakte beschadigd, maar na een lange reparatie keerde deze weer terug. Dat gebeurde wel als nummer 23 van de klasse, op acht ronden achterstand van de leider. In de LMP2-klasse was het nog steeds de #10 Vector Sport die aan de leiding ging, met Ryan Cullen achter het stuur. Job van Uitert ligt nog steeds op de vijfde plaats in die klasse, Bent Viscaal achtste en Nicky Catsburg vijftiende. In de LMGT3-klasse was het grote fanfavoriet Valentino Rossi die het stuur mocht overnemen en aan de leiding gaat. Het team van Morris Schuring is op P3 te vinden, JMW Motorsport van Larry ten Voorde ligt vijfde.