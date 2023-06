De 24 uur van Le Mans staat te boek als de meest prestigieuze endurance-race van het jaar. De race op het Circuit de la Sarthe vormt samen met de F1 Grand Prix van Monaco en de Indy 500 de Triple Crown. Graham Hill is tot op heden de enige rijder die alle drie de wedstrijden ooit won.

Le Mans is een pure slijtageslag voor mens en machine. 24 uur lang worden beiden tot het uiterste getest. Een foutje ligt altijd op de loer. De strijd wordt dit jaar heviger dan de voorbije edities met liefst zestien wagens in de hoogste klasse. Wie gaat er met de felbegeerde hoofdprijs vandoor? We weten het zondagmiddag om 16.00 uur wanneer de finishvlag valt.

Wanneer is de 24 uur van Le Mans 2023?

Datum: Zaterdag 10 juni

Starttijd: 16.00 uur

Finish: Zondag 11 juni 16.00 uur

De 24 uur van Le Mans 2023 gaat op zaterdag 10 juni van start. De race begint om 16.00 uur. Topbasketballer LeBron James zwaait na de lange opwarmronde de vlag om de wedstrijd in gang te schieten. 24 uur later wordt de winnaar als eerste afgevlagd.

Tijdschema 24 uur van Le Mans 2023

Datum Sessie Tijden Woensdag 7 juni Eerste vrije training 14.00u - 17.00u Woensdag 7 juni Kwalificatie 19.00u - 20.00u Woensdag 7 juni Tweede vrije training 22.00u - 0.00u Donderdag 8 juni Derde vrije training 15.00u - 18.00u Donderdag 8 juni Hyperpole 20.00u - 20.30u Donderdag 8 juni Vierde vrije training 22.00u - 23.00u Zaterdag 10 juni Warm-up 12.00u - 12.15u Zaterdag 10 juni Start 24 uur van Le Mans 16.00u Zondag 11 juni Finish 24 uur van Le Mans 16.00u

Waar kan ik de 24 uur van Le Mans live op televisie kijken?

RTL 5

RTL 7

Eurosport 1

De 24 uur van Le Mans is in Nederland gratis te zien via de openbare kanalen van RTL 7 en Eurosport. Beide zenders zenden echter niet de gehele race live uit. Er zijn in beide gevallen enkele onderbrekingen door andere programma’s.

Zender Start uitzending Einde uitzending RTL 7 15.00 uur 19.25 uur RTL 5 19.25 uur 00.00 uur RTL 7 00.00 uur 16.30 uur Eurosport 1 17.30 uur 14.30 uur

24 uur van Le Mans op RTL 7

15.00 uur tot 19.25 uur

00.00 uur tot 16.30 uur

Van 19.25 uur tot 00.00 uur op RTL5

RTL 7 zendt zoals gebruikelijk een groot deel van de race live uit. De start en de eerste uren zijn volledig te volgen, voorzien van commentaar door diverse experts. Allard Kalff zal vanaf locatie in de pitstraat het laatste nieuws naar de huiskamers brengen. De uitzending op RTL 7 stopt om 19.25 uur vanwege de finale van de Champions League. Autosportliefhebbers hoeven niet te vrezen: zij kunnen live verder kijken op RTL 5. Om middernacht keert het verslag terug naar RTL 7 waarna alle actie tot de finish te volgen is.

24 uur van Le Mans op Eurosport 1

17.30 uur tot 14.30 uur

Eurosport 1 zendt een groot deel van de 24 uur van Le Mans live uit. De start is echter niet te zien op het openbare kanaal vanwege de vrouwenfinale op Roland Garros. Na deze wedstrijd wordt overgeschakeld naar het Circuit de la Sarthe. De laatste ronden van de race zijn eveneens niet te zien in verband met de mannenfinale op Roland Garros. De eerste en laatste fase van de race is wel live te volgen via de streamingdienst van Eurosport en de Eurosport Player.

Nederlanders in de 24 uur van Le Mans 2023

In 2023 staan er zeven Nederlanders aan de start van de 24 uur van Le Mans. Renger van der Zande maakt met zijn Cadillac Hypercar kans op de overall-zege. In de LMP2 vinden we oud-winnaar Robin Frijns, Giedo van der Garde, Bent Viscaal en teamgenoten Job van Uitert en Tijmen van der Helm. In de GT’s houdt Nicky Catsburg de Nederlandse eer hoog in de brute Corvette.

Coureur Team Klasse Startnummer Renger van der Zande Cadillac Racing Hypercar #3 Bent Viscaal Prema Racing LMP2 #9 Robin Frijns Team WRT LMP2 #31 Giedo van der Garde Graff Racing LMP2 #39 Tijmen van der Helm Panis Racing LMP2 #65 Job van Uitert Panis Racing LMP2 #65 Nicky Catsburg Corvette Racing GTE-Am #33

Welke klassen zijn er op Le Mans?

De 2023-editie van de 24 uur van Le Mans bestaat uit drie klassen: Hypercar, LMP2 en GTE-Am. Daarnaast is er nog Garage 56, een wildcard voor een uniek project dat zich focust op nieuwe technologieën en automotive-techniek.

De Hypercar-klasse (rode startnummers) is de hoogste categorie. In totaal staan er zestien bolides aan de start in deze klasse, het hoogste aantal in vele jaren. Het belooft een interessante strijd tussen meerdere merken te worden. Zo zien we Cadillac, Vanwall, Porsche, Toyota, Ferrari, Peugeot en Glickenhaus aan het vertrek staan. Kort daarachter volgt de LMP2 (blauwe startnummers). Qua rondetijden doen de snelste LMP2’s niet veel onder voor de langzamere Hypercars. In de LMP2 staan 24 auto’s aan de start. Zij rijden allemaal met een Oreca-chassis en een Gibson 07-motor. Daardoor zijn de onderlinge verschillen minimaal en moeten de coureurs en de afstelling het verschil maken.

Tot slot de GTE-Am (oranje startnummers), de enige klasse voor GT-bolides. Hier strijden 21 formaties om de eindzege. De teams bestaan uit professionele coureurs en ‘amateurs’, rijders met een lagere ranking. Er is geen klasse meer voor enkel pro’s.

Welke Nederlanders hebben Le Mans gewonnen?

Negen Nederlanders hebben de 24 uur van Le Mans gewonnen. Twee van hen, Gijs van Lennep en Jan Lammers, scoorden een overall-zege. Patrick Huisman en Peter Kox wonnen in een GT-bolide. Het succes met het grootste Nederlandse tintje werd in 2008 behaald. Met een volledig Nederlands team domineerden Jos Verstappen, Jeroen Bleekemolen en Peter van Merksteijn de LMP2-klasse. Ho-Pin Tung en Robin Frijns waren ook de beste in deze klasse.

Coureur Jaar Klasse Auto Gijs van Lennep 1971 Overall-zege Porsche 917K Gijs van Lennep 1976 Overall-zege Porsche 936/76 Jan Lammers 1988 Overall-zege Jaguar XJR-9 Patrick Huisman 1999 LMGT Porsche 911 GT3-R Peter Kox 2003 GTS Ferrari 550-GTS Jos Verstappen 2008 LMP2 Porsche RS Spyder Evo Jeroen Bleekemolen 2008 LMP2 Porsche RS Spyder Evo Peter van Merksteijn 2008 LMP2 Porsche RS Spyder Evo Ho-Pin Tung 2017 LMP2 Oreca 07 Robin Frijns 2021 LMP2 Oreca 07

LMP2 podium: klassewinnaars Jos Verstappen, Peter Van Merksteijn, Jeroen Bleekemolen Foto: Eric Gilbert