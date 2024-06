24 uur van Le Mans, 18.30 uur: Frijns crasht, eerste regenbuien vallen

Het eerste uur waren er al enkele wijzigingen in de kopgroep te vinden, want de #50 Ferrari had de leiding overgenomen van de #6 Porsche maar kreeg wel een stop/go-penalty van tien seconden vanwege een unsafe release. Deze moest ingelost worden bij de volgende pitstop en die kwam er na iets minder dan anderhalf uur racen. Daardoor verloor Nicklas Nielsen meer terrein en nam de polesitter weer even de leiding over. Ook de #3 Cadillac verloor posities: Sébastien Bourdais moest Sébastien Buemi in de #8 Toyota voor zich dulden.

Diezelfde Buemi was de grote winnaar van de tweede pitstopreeks, want de Zwitserse coureur had nu de tweede plaats in handen, achter de #51 Ferrari van Antonio Giovinazzi. Laurens Vanthoor had zijn #6 Porsche overhandigd aan André Lotterer terwijl voor de #15 BMW de ellende alleen maar toenam. Marco Wittmann was in zijn eerste stint gespind en moest zijn tweede stint inkorten vanwege een langzaam leeglopende band.

Om de interessante race nog wat spannender te maken, volgde eerder dan verwacht een melding op de timingschermen waar de teams voor vreesden: om 17.37 uur werd er lichte regen verwacht, dat vanaf start/finish naar Mulsanne Straight zou trekken. De regen kwam er inderdaad ook en voor Buemi en Toyota was dat reden genoeg om over te gaan op regenbanden. De #3 Cadillac volgde dat voorbeeld, net als de #36 Alpine. Veel andere teams reden door, maar konden het niet meer negeren omdat de regen serieus werd. Dat betekende ook dat de #51 Ferrari nu aan een wissel naar de regenbanden moest geloven, waarbij Giovinazzi de auto overhandigde aan Alessandro Pier Guidi.

Van heel lange duur was de regenbui niet, waardoor er gesplitste strategieën waren. Enkele teams bleven doorrijden op de slicks, wat in het voordeel was van de #83 Ferrari van Robert Kubica, die nu de leiding had overgenomen van Nielsen. De regenbanden bleken uiteindelijk over een hele ronde niet veel sneller, want Kubica reed een seconde per ronde sneller dan Buemi op de regenbanden. Vooraan was er opnieuw een strijd tussen Ferrari's na een fout in Mulsanne-bocht, want Kubica ging wijd en opende zo de deur voor Nielsen, maar die sloeg niet toe.

Crash voor Frijns

Uiteindelijk droogde de baan ook weer relatief snel op en moesten de regenbanden ingewisseld worden voor slicks, waardoor de #8 Toyota ver terugviel tot de dertiende plek. Ook de #38 Jota Porsche en #6 Porsche kwamen niet veel later binnen voor een pitstop, zij vielen terug tot de twaalfde en dertiende plek. De #7 Toyota van Nyck de Vries kwam door alle hectiek weer wat naar voren en lag op de elfde plek. De verrassingen waren echter Lamborghini en de #20 BMW met Robin Frijns achter het stuur. Zij waren naar P5, P6 en P7 opgeklommen door het af te tasten in de regen.

Vervolgens kwam er in de Dunlop-chicane een slowzone vanwege de stevige crash van de #54 Vista AF Corse Ferrari LMGT3. Thomas Flohr verloor onder het remmen de controle en gleed de bandenstapels in en tekende zo voor de eerste echte crash van deze 24 uur van Le Mans. Niet veel later was er een tweede crash en dat was er een van Robin Frijns, die in de Ford-chicanes de controle verloor en tegen de bandenstapels knalde. Daarbij raakte de M V8 Hybrid beschadigd en hij had een lange weg terug naar de pits, want hij moest nu een volledige ronde met de kapotte auto rondrijden. Op dat moment, 2,5 uur na de start, had Robert Shwartzman in de #83 AF Corse Ferrari de leiding in handen, gevolgd door de #5 Porsche en #50 Ferrari.

Bij de LMP2's gaat de #10 Vector Sport aan de leiding. Het team van Job van Uitert ligt vijfde, dat van Bent Viscaal negende en van Nicky Catsburg elfde. In de LMGT3 ligt de #87 Akkodis ASP Lexus aan kop, het team van Larry ten Voorde is naar P4 gezakt. Morris Schuring ligt op moment van schrijven negende in deze klasse.