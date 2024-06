24 uur van Le Mans, 15.00 uur: Spannende strijd om zege barst los door regen

Door de verschillende safety car-fases lag de strijd om de zege in de 24 uur van Le Mans weer volledig open. De #2 Cadillac lag met drie uur te gaan aan de leiding en was nu de enige hoop van Cadillac na de uitvalbeurt van Renger van der Zande in de #3 Cadillac en de crash van de #311 Whelen Cadillac Racing. De #2 Cadillac zat echter off-sync qua strategie en kwam eerder binnen dan de rest. Alex Lynn viel zo terug tot de negende plaats, wat des te meer aangaf hoe dicht bij elkaar het hele veld nog zat in deze slotfase van de race.

De twee rood-gele Ferrari's van AF Corse, de #50 en #51, maakten ook nog aanspraak op de zege. Achter die hopen kwam echter wel een heel groot vraagteken te staan toen de stewards melding maakten van een mogelijke technische overtreding op beide auto's. Het was dus even de adem inhouden in de Ferrari-garage, maar het bleek loos alarm: het bleef bij een reprimande voor de twee 499P's.

Intussen ging de strijd vooraan onverminderd verder. De #2 Cadillac en #5 Porsche reden daarbij nog steeds off-sync ten opzichte van de concurrentie, die min of meer rond dezelfde ronde een pitstop moest maken. Dat betekende wel dat er bij Cadillac en Porsche flink gerekend moest worden met de brandstofcijfers, wilden zij een extra pitstop ten opzichte van de rest uitsparen.

Dat was echter weer bijzaak toen eenmaal de regen weer was teruggekeerd op het Circuit de la Sarthe, om het strategische element weer helemaal op zijn kop te zetten. In de Dunlop-chicane was goed te zien hoe de ene na de andere auto rechtdoor schoot door het gebrek aan grip en al snel grepen de eerste teams al naar de regenbanden. De baan was weer nat, maar net als in het begin van de race was het de vraag of de regenbanden de juiste keuze zouden zijn. Ook de #8 Toyota kwam binnen voor een pitstop, maar deze verliep desastreus. Brendon Hartley stond lange tijd stil omdat het rechter voorwiel niet los wilde komen. Hierdoor leverde het kostbare tijd in en sloot het aan op de tweede plaats, achter de #50 Ferrari die nu een ruime voorsprong had - maar wel een unsafe release had en een straf moest vrezen.

Regen zorgt opnieuw voor chaos

De problemen werden nog groter voor de #8 Toyota toen de #51 Ferrari deze aantikte bij het aanremmen voor Mulsanne-bocht. Zodoende lag Ferrari ineens weer één-twee, al was dat niet op geheel nette wijze. De #7 Toyota van Nyck de Vries lag nu derde en zij wisten dat de aanval op Ferrari nu van hen moest komen, al moest in de spiegels ook rekening gehouden worden met de #2 Cadillac en #6 Porsche. José María López had in de #7 Toyota genoeg van de #51 Ferrari en wurmde zich erlangs, in eerste instantie met een halve inhaalactie in de Dunlop-chicane -- met licht contact en losvliegende onderdelen -- en vervolgens slaagde hij er op Mulsanne Straight in om naar P2 door te schuiven.

Om de hectische race nog een complexere laag te geven, kampte de #50 met een cockpitdeur die los zat en dat moest dus ook opgelost worden tijdens de pitstop. Daar wilde wedstrijdleider Eduardo Freitas echter niet op wachten: de #50 Ferrari moest naar binnen komen en verloor zo de leiding aan de #7 Toyota. Wel vulde Ferrari de tank bij, waardoor de strategie wat gunstiger zou moeten uitvallen. De #50 viel wel terug tot de vijfde plaats, nu was het de #51 die op P2 lag gevolgd door Alex Lynn in de #2 Cadillac.

Waar de regen weg leek te trekken en plaats leek te maken voor een waterig zonnetje, kwam er juist opnieuw een regenbui van jewelste aan en was het nu al helemaal duidelijk: de regenbanden zijn een must. De rondetijden zakten van rond de 3.30 naar de 3.55 en meermaals schoten Hypercars rechtdoor in de Dunlop-chicane. Met één uur te gaan is door de regen nog niks beslist, maar de #7 Toyota lijkt de beste papieren in handen te hebben. Zij gingen aan de leiding met een voorsprong op de #51 Ferrari en #6 Porsche met Laurens Vanthoor achter het stuur. De #50 Ferrari was naar P4 gezakt, gevolgd door de #8 Toyota. Door verschillende pitstopstrategieën lag de #50 Ferrari wel weer op kop toen de klok 15.00 uur sloeg, maar dat kwam door de pitstop van onder meer de #7 Toyota. Die zal hoe dan ook nog één pitstop moeten maken, de Ferrari mogelijk nog één extra.

In de LMP2-klasse lag de strijd ook nog helemaal open. Daar had de #22 United Autosports de leiding weer in handen, maar ook daar speelde strategie ten opzichte van de nummers twee en drie, de #34 Inter Europol en de #28 IDEC Sport van Job van Uitert, een rol. In de LMGT3-klasse ging Richard Lietz als leider het laatste uur van de race tegemoet. De #91 Manthey EMA, die hij ook deelt met Morris Schuring, lag voor op de #31 Team WRT en #88 Proton Competition.