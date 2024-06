24 uur van Le Mans, 13.00 uur: Oranje boven in LMP2 en LMGT3, Cadillac leidt

Voor het eerst sinds de lange nachtelijke neutralisatie wegens de regen is er sprake van een langere periode zonder safety car in de 24 uur van Le Mans. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen problemen zijn geweest, want om 11.45 uur viel de #59 United Autosports McLaren van Grégoire Saucy stil op de baan. Er was een kortstondige full course yellow nodig om de gestrande bolide van de baan te kunnen halen, maar na slechts enkele minuten kon het veld weer op volle snelheid rond op het Circuit de la Sarthe.

Een kwartiertje later sloeg het noodlot toe voor de #83 AF Corse Ferrari 499P, een van de kanshebbers op de eindzege. Bij een pitstop kwam er veel rook uit de remmen, waardoor Robert Shwartzman uit de auto moest stappen. Het werkelijke probleem lijkt echter bij het hybridesysteem te liggen, waardoor de Ferrari van de privateers een uur later nog altijd in de pits bivakkeert en in ieder geval geen aanspraak meer maakt op een goed resultaat.

De strijd om de overallzege in Le Mans lijkt nog altijd tussen meerdere fabrikanten te gaan. De leiding is om 13.00 uur - met nog drie uur voor de boeg - in handen van de enige overgebleven Cadillac van Chip Ganassi Racing. De #2 Cadillac V-Series.R van Álex Palou, Alex Lynn en Earl Bamber rijdt echter wel op een ietwat afwijkende strategie, waardoor het kantje boord wordt of de equipe een extra pitstop nodig heeft om qua brandstof de finish te kunnen halen. Ook de #7 Toyota GR010 Hybrid van Nyck de Vries, Kamui Kobayashi en José María López reed op deze afwijkende strategie, maar door een langzaam leeglopende band zitten zij nu weer in het reguliere stramien.

López bezet door de extra pitstop nu de zesde plaats in de #7 Toyota op een kleine minuut achter leider Palou in de #2 Cadillac. Van het gezelschap met de reguliere strategie is de #50 Ferrari AF Corse 499P, waarin Miguel Molina het stuur heeft overgenomen, de voorste auto op de tweede positie, zo'n vijf seconden achter de Cadillac. De #8 Toyota volgt met Brendon Hartley achter het stuur op de derde positie, terwijl de #51 Ferrari AF Corse van Alessandro Pier Guidi nu op de vierde positie rijdt. De #51 Ferrari AF Corse #6 Porsche Penske Motorsport 963 van Kévin Estre completeert de top-vijf.

Oranje boven in LMP2 en LMGT3

Daar waar er in de Hypercars geen Nederlander in de top-vijf rijdt, is dat bij de LMP2 en de LMGT3 wel anders. Reshad de Gérus gaat momenteel aan kop in de tweede prototypeklasse met de #28 IDEC Sport Oreca, die hij deelt met onder meer Job van Uitert. Zij hebben zo'n halve minuut voorsprong op de #34 Inter Europol Competition-auto. Ook bij de LMGT3's gaat er een Nederlander aan de leiding en in dit geval zit hij op dit moment ook echt in de auto. Morris Schuring heeft de #91 Manthey EMA Porsche 911 overgenomen van teamgenoot Richard Lietz en rijdt momenteel twee minuten voor de achtervolgers in de #31 WRT BMW M4.

De overige Nederlanders in Le Mans zijn minder gelukkig geweest. Larry ten Voorde, Bent Viscaal, Nicky Catsburg en Renger van der Zande vielen in een eerder stadium al uit. Ook de #20 WRT BMW M Hybrid V8 van Robin Frijns is al enige tijd niet meer op de baan geweest, al wil BMW na reparaties nog in actie komen. Met 173 ronden achterstand is een goed resultaat in ieder geval buiten bereik.